كمال تسلاي مدرباً للفجيرة ورحيل الفرنسي توريس

قررت إدارة نادي الفجيرة تعيين الفرنسي من أصل عربي كمال تسلاي مدرباً للفريق الأول، خلفاً لمواطنه ألكسندر توريس الذي انتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم الكروي الأخير 2024-2025.

وعمل كمال تسلاي مساعداً للفرنسي توريس طوال الموسم الكروي الماضي، إذ يتمتع بخبرات كبيرة، وتنتظر منه جماهير النادي إعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى مصاف أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الجديد.

ويعتبر تسلاوي المدرب الثالث الذي يتم تعيينه ضمن فرق دوري الأولى بعد تعاقد يونايتد مع الإيطالي أندريا بيرلو، ودبا الحصن مع المصري طارق السيد.