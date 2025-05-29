البلغاري إيفايلو بيتيف مدرباً لبني ياس

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس تعاقدها مع المدرب البلغاري إيفايلو بوغدانوف بيتيف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اعتباراً من الموسم المقبل 2025 - 2026، وذلك خلفاً للروماني دانييل إيسايلا، الذي انتهى مشواره مع النادي بنهاية الموسم المنصرم.

ووقع المدرب الجديد على عقوده مع بني ياس، بعدما كان قد وصل إلى العاصمة أبوظبي، في حضور صقر المسكري، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم.

ويجري نادي بني ياس تغييرات جذرية، وكبيرة على الصعيدين الإداري والفني، من أجل إعادة ترتيب أوراق النادي في المرحلة المقبلة، حيث أعلن عن تعيين يوسف جابر إدارياً للفريق، وعلى صعيد اللاعبين ودع النادي أربعة أجانب بانتهاء عقودهم وإعاراتهم.

حيث يغادر صفوف السماوي المدافع الروماني أندريه بوركا، والصربي لازار ماركوفيتش، والفرنسي آرنو لوسامبا، والأرجنتيني خوان باوزا، ولا يريد النادي التجديد لأي منهم، بينما المالي يوسف نياكاتي يرتبط بعقد حتى الموسم المقبل.

وأكدت شركة الكرة في بيان رسمي أن بيتيف، البالغ من العمر 49 عاماً يمتلك سجلاً تدريبياً حافلاً، يمتد لأكثر من عقدين، تولى خلالها تدريب عدد من الأندية والمنتخبات، أبرزها لودوغوريتس البلغاري، الذي قاده لتحقيق أول ألقاب الدوري في تاريخه، وكذلك منتخب بلغاريا ومنتخب البوسنة والهرسك، حيث نجح في قيادة الأخير إلى مرحلة الترقية في دوري الأمم الأوروبية.

خبرة

وسبق للمدرب البلغاري العمل في منطقة الخليج عندما قاد القادسية السعودي في موسم 2018 - 2019، كما قاد أندية عريقة مثل دينامو زغرب الكرواتي، وكرايوفا الروماني.

وأضاف البيان: «من المنتظر أن يبدأ بيتيف مهامه على الفور، حيث سيشرف على تحضيرات الفريق للموسم الجديد، بما في ذلك المعسكر الإعدادي الخارجي، وخوض سلسلة من المباريات الودية استعداداً لانطلاق الدوري».

من جانبه، أبدى المدرب البلغاري سعادته بالانضمام إلى نادي بني ياس، مشيراً إلى أنه يتطلع للعمل مع الفريق واللاعبين، ودعم مواهب الفريق وبناء فريق للمستقبل قادر على تقديم كرة قدم ممتعة.

ومن أبرز إنجازات المدرب البلغاري الجديد للسماوي تحقيق لقب الدوري البلغاري ثلاث مرات أعوام (2011 - 2012، 2012 - 2013، 2022 - 2023) مع فريق لوغوغوريتس رازغراد.

بالإضافة إلى الفوز بكأس بلغاريا مرتين (2012، 2023) وكأس السوبر البلغاري (2012)، كما سجل رقماً قياسياً كونه أول مدرب يحقق الثنائية المحلية مرتين مع النادي.

وتولى بيتيف تدريب منتخب بلغاريا الأول في الفترة من 2014 إلى 2016، وحقق نسبة فوز بلغت 50 % خلال فترة إشرافه، وقاد دينامو زغرب الكرواتي إلى نهائي كأس كرواتيا، وأنهى الدوري الكرواتي في المركز الثاني موسم 2016 - 2017.

كما أشرف على تدريب منتخب البوسنة والهرسك في الفترة من 2021 إلى 2022، ونجح في قيادته للترقي إلى المستوى A في دوري الأمم الأوروبية، وكانت آخر محطاته التدريبية مع فريق يونيفيرسيدادا كرايوفا الروماني في الفترة من 2023 إلى أبريل 2024.