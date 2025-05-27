برشلونة يمدد عقد الأمين جمال حتى 2031

أعلن برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد لاعبه الواعد الأمين جمال ليبقى في صفوف بطل إسبانيا حتى 2031.

وقدم المهاجم (17 عاماً)، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في 2026، موسماً رائعاً ساعد فيه برشلونة على الفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك إذ سجل 18 هدفاً وصنع 25 هدفاً في 55 مباراة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدولي الإسباني قد يصبح اللاعب الأعلى أجراً في برشلونة إذا استوفى بعض البنود المتعلقة بالأداء.

وبعد أن قدم كرة قدم ممتعة هذا الموسم يعد جمال أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام.

