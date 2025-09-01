قصة إيساك مع ليفربول تقترب من نهاية بصفقة قياسية

تقترب صفقة ليفربول للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيساك من نيوكاسل يونايتد بعقد طويل الأمد مقابل مبلغ قياسي بريطاني يبلغ نحو 130 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار) من الحسم قبل الموعد النهائي للانتقالات.

ووصل إيساك إلى ليفربول لإجراء الفحص الطبي صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان شبكة "سكاي سبورتس" وصحيفة "ذا أثليتيك" أن نيوكاسل استجاب لرغبة المهاجم في الرحيل.

وخيَّمت ملحمة المفاوضات الطويلة بشأن الصفقة على فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تم رفض عرض ليفربول بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني لضم اللاعب (25 عاماً) في شهر أغسطس.

في الوقت نفسه، وافق نيوكاسل على دفع 55 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع يوان ويسا لاعب برنتفورد، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية. وكان مهاجم الكونجو الديمقراطية صاحب 28 عاماً هو الهدف الأول لنيوكاسل منذ أن اتضحت رغبة إيساك في الانضمام إلى ليفربول.

وأحرز إيساك 23 هدفاً في الدوري الموسم الماضي ليقود نيوكاسل للعودة إلى دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الخامس، بينما سجل أيضاً في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام ليفربول ليمنح الفريق أول ألقابه المحلية منذ 70 عاماً.

ولم ينضم إيساك إلى نيوكاسل في جولته التحضيرية للموسم الجديد واضطر إلى التدرب بشكل منفصل في مواجهة متوترة مع النادي، ووصف إيدي هاو مدرب الفريق الوضع بأنه "خسارة للجميع".

ومع ذلك، اتهم إيساك نيوكاسل بكسر الوعود وتضليل المشجعين في بيان أكد فيه رغبته في الرحيل عن النادي ، قائلاً إن التغيير في "مصلحة الجميع" وسجل ويسا 45 هدفاً في 137 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برنتفورد منذ وصوله من لوريان الفرنسي لكنه لم يشارك هذا الموسم بسبب تمسكه بالانتقال.

وفي الأسبوع الماضي أصدر ويسا بياناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يناشد فيه برنتفورد السماح له بالانضمام إلى نيوكاسل.

ومن المتوقع أن يخضع ويسا، الذي يتبقى له عامان من عقده مع برنتفورد، للفحص الطبي في نيوكاسل في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وسيكون قدومه بمثابة دفعة قوية للمدرب هاو الذي تعادل فريقه مرتين سلبيا في مبارياته الثلاث الأولى.

كما وافق ليفربول على صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (47.28 مليون دولار) لشراء مارك جيهي قلب دفاع كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا وفقاً لتقارير وسائل الإعلام البريطانية.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن قائد بالاس جيهي (25 عاما)، والذي هز الشباك في فوز الفريق على أستون فيلا 3-صفر يوم الأحد الماضي، خضع للفحص الطبي في لندن قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وفي حال تأكد ضم كل من جيهي وإيساك، فإن ذلك سيكمل ثنائية رائعة لليفربول ويجعل إنفاقه في نهاية الموسم يقترب من حاجز 500 مليون جنيه إسترليني.