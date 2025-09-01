أبرز صفقات اليوم الأخير في سوق الانتقالات

شهد اليوم الأخير في سوق الانتقالات بمسابقات الدوري الكبرى لكرة القدم، انتقالات كثيرة، وفق ما كشفته الأندية ووسائل الإعلام، كان أبرزها:

* تشيلسي يضم لاعب الوسط بونانوتي على سبيل الإعارة من برايتون

انضم لاعب الوسط الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي إلى تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من برايتون آند هوف ألبيون.

وشارك اللاعب (20 عاماً)، في 71 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2023-2024، وسجل خلالها تسعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة، وذلك خلال فترة لعبه مع برايتون وإعارته إلى ليستر سيتي الموسم الماضي.

* ولفرهامبتون واندرارز يتعاقد مع المهاجم أروكودير من جنك

انضم الدولي النيجيري تولو أروكودير إلى ولفرهامبتون قادما من جنك البلجيكي بعقد يمتد لأربع سنوات. ودفع الفريق الإنجليزي ما يقرب من 24 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب (24 عاما).

وباع ولفرهامبتون مهاجميه ماتيوس كونيا إلى مانشستر يونايتد وفابيو سيلفا إلى بروسيا دورتموند في وقت سابق من فترة الانتقالات.

* جنوة يتعاقد مع لاعب الوسط أونانا على سبيل الإعارة من بشيكطاش

انضم لاعب الوسط الكاميروني جان أونانا إلى جنوة على سبيل الإعارة من بشيكطاش مع بند أحقية الشراء، في ثاني إعارة له إلى النادي الإيطالي إذ سبق وأن انضم إلى صفوفه معارا في يناير كانون الثاني وشارك معه خلال تلك الفترة في تسع مباريات.

* ستراسبورج يتعاقد مع لاعب الوسط إنسيسو من برايتون

انضم اللاعب الدولي لمنتخب باراجواي خوليو إنسيسو إلى ستراسبورج الفرنسي قادما من برايتون، حيث شارك في 57 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة. وكان قد أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى إبسويتش تاون.

* جيرونا يتعاقد مع المهاجم فانات من دينامو كييف

أكمل نادي جيرونا الإسباني التعاقد مع المهاجم الأوكراني فلاديسلاف فانات (23 عاما) من دينامو كييف مقابل 15 مليون يورو (17.56 مليون دولار).

* أستون فيلا يضم المدافع السابق لمانشستر يونايتد ليندلوف

تعاقد أستون فيلا الإنجليزي مع المدافع السويدي فيكتور ليندلوف في صفقة انتقال مجاني عقب رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي.

* بورنموث يتعاقد مع المدافع خيمينيز على سبيل الإعارة من ميلان

تعاقد بورنموث مع الظهير الإسباني أليكس خيمينيز على سبيل الإعارة قادما من ميلان الإيطالي، وذلك بعد رحيل عدد من مدافعيه خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ انضم دين هاوسين إلى ريال مدريد وإيليا زابارني إلى باريس سان جيرمان وميلوش كيركيز إلى ليفربول.

ودعم بورنموث خط دفاعه بالفعل بضم المدافع بافود دياكيتي من ليل مقابل 34.6 مليون جنيه إسترليني (46.74 مليون دولار) في أغسطس الماضي.





