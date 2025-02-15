برسالة من 3 كلمات .. وكيل محمد صلاح يشعل الأجواء

على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة بشأن تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول إلا أن رامي عباس، وكيل أعمال الملك المصري أشعل الأجواء برسالة من 3 كلمات موجهة إلى مدرب ليفربول أرني سلوت، جعلت العديد من مشجعي ليفربول يشعرون بالتفاؤل حول تجديد عقد الفرعون المصري.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا واحدًا من ثلاثة نجوم في ليفربول من المقرر أن تنتهي عقودهم في نهاية الموسم.

وأدلى صلاح بعدة تصريحات علنية بشأن وضعه هذا الموسم، أبرزها الكشف عن خيبة أمله لعدم تلقيه عرضًا للتعاقد من النادي في ديسمبر الماضي. كما أدلى بتصريحات أصر فيها على أن هذا سيكون موسمه الأخير في أنفيلد.

ومع ذلك، فإن مشجعي ليفربول سوف يشعرون بالتفاؤل بسبب التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وكيل صلاح ورفيقه رامي عباس، الذي قدم تأييدًا قويًا لمدرب الريدز أرني سلوت، وهي رسالة إيجابية حول موضوع تجديد الفرعون المصري.

وردا على منشور على موقع X، والذي تضمن صورة للهولندي خلف جدول الدوري الإنجليزي الممتاز ، والذي يظهر الريدز متقدما بسبع نقاط في الصدارة، كتب عباس: "ممتاز في عمله".

وهذا يمثل دعما كبيرا من عباس، المعروف بذكائه في إدارة الأمور، ولا شك أنه على دراية تامة بحالة مفاوضات عقد صلاح.

وتأتي تصريحاته بعد مساهمة صلاح الحاسمة الأخيرة في فوز ليفربول. وسجل المهاجم تمريرته الحاسمة الرابعة عشرة هذا الموسم والهدف الثاني والعشرين في مباراة ديربي ميرسيسايد المتوترة مساء الأربعاء.

ولكن لسوء الحظ بالنسبة للمتصدر، تحطمت آماله في توسيع الفارق إلى تسع نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني عندما أحرز جيمس تاركوفسكي هدف التعادل في الدقيقة 98.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يظل رجال سلوت راضين عن الفارق الكبير الذي يفصلهم عن أرسنال الذي عانى من الإصابات مع تبقي 14 مباراة على نهاية الموسم.

وسيجلس سلوت على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ولفرهامبتون يوم الأحد، بعد من تلقيه واحدة من البطاقات الحمراء الأربع التي أشهرها مايكل أوليفر بعد صافرة النهاية في جوديسون بارك.

ووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى سلوت ومساعده سيبكي هولشوف بسبب سلوكهما بعد مباراة الأربعاء لكن لديهما مهلة حتى الأربعاء المقبل للرد.

وكان النجم المصري محمد صلاح تألق خلال لقاء إيفرتون وصنع الهدف الاول وسجل الثاني لليفربول في الدقيقة 73، ليواصل هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، معززا صدارته لقائمة هدافي البطولة العريقة هذا الموسم برصيد 22 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وحمل هذا الهدف الرقم 179 في مسيرة الفرعون المصري بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز موقعه في المركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين بالبطولة، متأخرا بفارق 5 أهداف فقط عن معادلة عدد أهداف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، صاحب المركز الخامس بالقائمة، وأكثر اللاعبين غير الإنجليز تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح صلاح أكثر من أسهم بأهداف خارج الأرض في موسم واحد بالدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا، وبفارق مساهمتين عن آندي كول الذي حقق رقمه في موسم 1993-1994.

كما عزز الملك المصري رقمه القياسي كأكثر لاعب يسجل ويصنع خلال المباراة ذاتها في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، إذ فعل ذلك في 9 مباريات هذا الموسم.

كما صنع محمد صلاح 14 هدفاً هذا الموسم مسجلًا أفضل رقم له في مسيرته مع "الريدز" منذ انضمامه للفريق قبل 7 سنوات.