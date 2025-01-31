نيمار يعود من حيث ابتدأ

أعلن سانتوس، اليوم الجمعة، عودة نيمار للفريق المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعد انفصاله بالتراضي عن الهلال السعودي.

وانضم نيمار للهلال قادماً من باريس سان جيرمان في أغسطس عام 2023 في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 90 مليون يورو (93.81 مليون دولار).

ولم يشارك الهداف التاريخي للبرازيل كثيراً مع النادي السعودي بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد أسابيع من انضمامه.

وقال سانتوس عبر منصة إكس: "الأمير يعود"، مع نشر فيديو لأبرز لقطات نيمار مع النادي البرازيلي حيث استهل مسيرته مع اللعبة.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس في عام 2009 وعمره 17 عاماً، وسجل 136 هدفاً ولعب 64 تمريرة حاسمة في 225 مباراة لمساعدة النادي على الفوز بكأس ليبرتادوريس لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاماً في عام 2011.

وانضم إلى برشلونة في عام 2013، وفاز بدوري الدرجة الأولى الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2015.

وخاض نيمار 128 مباراة دولية وسجل 79 هدفاً لبلاده، متجاوزاً حصيلة بيليه البالغة 77 هدفاً.



