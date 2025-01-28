معضلة السنوات الثلاث.. محمد صلاح يرفض عرضاً من ليفربول

لا يزال مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث كشفت تقارير رفضه عرضًا لتمديد عقده مع ليفربول.

وذكرت تقارير صحفية مصرية أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رفض عرضا من أجل تجديد عقده بشروط مخفضة للغاية.

وذكر موقع " مصراوي" أن ليفربول قلق من تقديم عقد متعدد السنوات لصلاح بشروط مماثلة لتلك التي يتمتع بها حاليًا، وأنهم لن يكونوا على استعداد لمنحه عامين أو ثلاثة أعوام فقط إذا وافق على خفض كبير في راتبه وهذه هي المعضلة الكبرى.

ومن سياسة ليفربول أن يتعامل بحذر عندما يتعلق الأمر بالتوقيع على وتجديد العقود للاعبين فوق الثلاثين عاما، لذا فليس من المستغرب أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدود بالنظر إلى أن صلاح سيكون في الثالثة والثلاثين من عمره عندما ينتهي عقده الحالي، وهو اللاعب الأعلى أجرا في الريدز، ويريد عرضا لمدة عامين أو ثلاثة أعوام من أجل التجديد.

ويقدم صلاح أداءً ممتازًا حتى الآن هذا الموسم، حيث ساهم بشكل مباشر في 40 هدفًا، منها 23 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 32 مباراة في جميع المسابقات.

وجاء الهدف الأخير للاعب المصري في الفوز 4-1 على إيبسويتش يوم السبت، لكن بعض التركيز بعد المباراة كان على معدل عمله، وليس هدفه، بعد أن ساعد في استعادة الكرة قبل وقت قصير من الهدف الثاني الذي سجله كودي جاكبو في المباراة.

وقال سلوت "من الجيد أن يسألك أحد عن هذا الأمر لأن معظم الأسئلة المتعلقة بمحمد صلاح تتعلق بعقده أو أهدافه، ولكن الآن يتعلق الأمر بمعدل عمله الدفاعي".

وأضاف "أعتقد أن هذا كان مميزًا لأننا جميعًا رأينا اللحظة. إذا نظرت إلى كل المرات تقريبًا التي فقدنا فيها الكرة، فقد رأيت رد فعل العديد من اللاعبين وهذا ما تحتاجه ضد فريق به أجنحة سريعة، مع وجود مهاجم رقم 9 جيد يتحرك إلى منطقة منخفضة."

وأوضح " من الصعب للغاية السيطرة على الهجمة المرتدة والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي ما فعله محمد صلاح. ولهذا السبب كنت سعيدًا بالأداء".