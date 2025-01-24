مودرن سبورت المصري يعلن تعاقده مع التونسي معتز زدام

أعلن نادي مودرن سبورت المصري لكرة القدم تعاقده مع معتز زدام لاعب فريق الترجي التونسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذكر المركز الإعلامي لنادي مودرن سبورت، اليوم الجمعة، أنه تم التعاقد مع اللاعب وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وقال: "وقع اللاعب التونسي على عقود انتقاله للنادي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم".

وأضاف أن توقيع العقود جاء في حضور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير التنفيذي وهشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

وتألق لاعب الوسط معتز زدام بقميص الترجي التونسي وحصد معه لقب الدوري، كما سبق له أن ارتدى قميص فريقي النجم الساحلي والنادي المصري البورسعيدي.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر (قبل الأخير) في ترتيب الدوري المصري برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز الأخير.



