مصر.. زد يعير مدافعه مصطفى العش للأهلي

أعلن نادي زد المصري إعارة مدافعه مصطفى العش، إلى فريق الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال زد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن اللاعب سينتقل إلى صفوف الأهلي معاراً حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف مصدر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الإلمانية، اليوم الجمعة، طلب عدم ذكر اسمه: "العش انتقل علي سبيل الإعارة إلى الأهلي حتى شهر يوليو المقبل".

وأوضح أن اللاعب سوف يستمر في صوف الأهلي المصري حتى خوض كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويحتل زد المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.





