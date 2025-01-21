مانشستر سيتي يتعاقد مع ريس مدافع بالميراس

أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع مدافع بالميراس البرازيلي فيتور ريس بعقد يمتد إلى أربع سنوات ونصف السنة.

وكان بالميراس متردداً في التخلي عن المدافع الشاب ( 19 عاماً)، إذ كان يريد الاحتفاظ به للمشاركة في كأس العالم للأندية هذا العام. ومع ذلك فقد انضم ريس إلى مانشستر سيتي على الفور.

وقال تكسيكي بجيريستين مدير الكرة في مانشستر سيتي في بيان للنادي "فيتور ريس واحد من أكثر المدافعين الشباب الواعدين في العالم، ونحن سعداء للغاية بتمكننا من جلبه إلى هنا. في فترة قصيرة في كرة القدم الاحترافية في البرازيل، أظهر أنه يملك القدرة على المضي قدماً في اللعبة ونعلم أن العمل مع بيب (جوارديولا) وفريق المدربين لدينا سيساعد على استخراج أفضل ما لديه".

وخاض ريس، لاعب منتخب البرازيل تحت 17 عاماً، 18 مباراة في الدوري مع بالميراس ويُعد عنصراً أساسياً في رؤية بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لإعادة تشكيل الفريق.

وسيلعب ريس إلى جانب زميله الشاب الواعد عبدالقادر خوسانوف (20 عاماً) والذي انضم للفريق، أمس الاثنين، من لانس كجزء من تحول الفريق إلى جيل جديد.

ونشأ ريس، المدافع متعدد المهارات الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن، في أكاديمية بالميراس، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في يونيو الماضي.

وتشير تقارير إلى أن موهبته جذبت اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بما فيها ريال مدريد.

