الأهلي المصري يوافق على إعارة كهربا للاتحاد الليبي

وافقت إدارة الأهلي المصري علي عرض فريق الاتحاد الليبي لاستعارة لاعب الفريق الأحمر لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا لمدة 6 شهور.

وقال مصدر بالأهلي المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأحد أن كهربا تلقي عرضين أحدهما من الزوراء العراقي والأخر من فريق الاتحاد الليبي.

وأضاف: " وكيل اللاعب تفاوض مع الناديين وفي النهاية اختار فريق الاتحاد الليبي وبناء عليه جرت جلسة اليوم وتم الاتفاق علي كافة البنود".

وأوضح: "سيخضع كهربا لفحص طبي غدا في ناديه الجديد ومن ثم تفعيل العقود بشكل رسمي بحيث يخرج للإعارة حتي نهاية الموسم الحالي".