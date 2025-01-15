أوتيلي إلى بازل السويسري على سبيل الإعارة

توصل الوحدة إلى اتفاق على انتقال الجناح النيجيري فيليب أوتيلي، إلى نادي بازل السويسري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء. وكان الوحدة تعاقد مع أوتيلي في الصيف الماضي قادماً من كلوج الروماني في صفقة بقيمة 3 ملايين يورو، إلا أن اللاعب لم ينجح في التأقلم مع «العنابي» ولم يقدم الإضافة المرجوة في خط هجوم «أصحاب السعادة».

وأكدت مصادر أن أوتيلي غادر إلى سويسرا، أمس، من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيداً لانضمامه لبازل على سبيل الإعارة، حيث لم يتواجد اللاعب في التدريبات، التي جرت أمس، استعداداً لمواجهة الوكرة القطري في كأس التحدي ضمن بطولة السوبر الإماراتي القطري، وذلك بعد خروجه من حسابات «العنابي» خلال الميركاتو الشتوي في يناير الجاري.

وخلال 6 أشهر للاعب في صفوف الوحدة، شارك في 430 دقيقة في 10 مباريات بالدوري، بواقع 4 مباريات أساسياً، استبدل في 3 منها، ودخل بديلاً في 6 مباريات آخرها مباراة الجزيرة في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.