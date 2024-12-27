الأول من يناير لحظة فارقة.. سلوت يكشف تطورات تجديد عقد صلاح

سيصبح النجم المصري محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد أحراراً في التحدث إلى أندية أجنبية يوم الأربعاء المقبل الأول من يناير لحظة فارقة في ليفربول، وكشف أرني سلوت مدرب الريدز عن موقف النادي من النجوم الثلاثة.

وقال أرني سلوت إن ليفربول يجري "محادثات مستمرة" مع محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد حيث إن الثلاثي على بعد أيام فقط من فتح محادثات الانتقالات مع الأندية الأجنبية.

ويمكن لصلاح وفان ديك وألكسندر أرنولد التحدث إلى أندية خارج إنجلترا بشأن الانتقالات المجانية في يوليو اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل .

وقلل مدرب الريدز من أهمية سؤال من وسائل الإعلام بأن الأول من يناير هو لحظة كبيرة في محاولات النادي للاحتفاظ بثلاثة من أكبر نجومه.

وأصر سلوت على أن محادثات العقد ليست من اختصاصه كمدرب رئيسي وأنه لن يكشف أي أخبار عن المفاوضات ، وفقا لصحيفة ميرور الانجليزية.

وقال "بشكل عام، لا أتحدث هنا عن مواقف العقود. سيكون من المفاجئ أن أعلن أن أحد اللاعبين مدد عقده. استمر في السؤال، فهذه وظيفتك، لكنك لن تحصل على إجابة مني على الأرجح".

وأضاف "من الواضح أنه اعتباراً من الأول من يناير، ربما تتغير الأمور كثيرًا بالنسبة لكم، لكنهم في محادثات مستمرة مع النادي ودعونا ننتظر ونرى ما سيحدث. طالما استمروا في الأداء بهذه الطريقة، فإن المدرب سعيد".

من جهة أخرى رفع صلاح رصيده من الاهداف إلى 16 هدفا، بعد تسجيله هدفا في لقاء ليستر سيتي أمس ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 100 على " انفيلد" بالدوري الإنجليزي، معربا عن فخره به للغاية. ويأمل أن يستمر في تسجيل المزيد الأهداف.

وكشف صلاح في تصريحات عقب لقاء ليستر سيتي "إنه يأمل أن يستمر الريدز في السير على هذا النهج. يبدو الأمر مختلفا بالنسبة لنا هذا الموسم، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا بحاجة إلى البقاء متواضعين.

وأضاف "التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم شئ خاص وهو ما أحلم به بالنسبة لهذا النادي".

ويتربع ليفربول، على قمة الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، علما بأن الريدز لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.