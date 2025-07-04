البلجيكي فيريرا يتولي تدريب الزمالك المصري

أعلن نادي الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولي تدريب الفريق الأول الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد أعلن في نهاية الشهر الماضي إنهاء ارتباطه بمدربه المؤقت أيمن الرمادي والجهاز الفني المساعد والجهاز الطبي للفريق.

وكان الرمادي تولى المسؤولية في السابع من مايو الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو وقاد الفريق للفوز بكأس مصر.

وعرض حساب الزمالك عبر حسابه على فيسبوك مقطع فيديو للمدرب الجديد مصحوباً بتعليق: "الملك يانيك فيريرا هنا. إحنا الملوك.. إحنا الزمالك".

وذكر الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي وقع العقود مع المدرب الجديد لمدة موسم واحد دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد.

وجاء التعاقد مع البلجيكي فيريرا بعد مفاضلة بين عدد من المدربين وبعد يوم من إعلان محمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد الفريق اعتزاله بعد مسيرة حافلة.

وأنهى الزمالك الدوري في المركز الثالث وخرج مبكراً من كأس الكونفدرالية الأفريقية التي كان يحمل لقبها كما ودع كأس رابطة الأندية المصريةK لكنه تغلب على بيراميدز بطل أفريقيا بركلات الترجيح في نهائي كأس مصر في الخامس من يونيو حزيران الماضي.





