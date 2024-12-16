تطورات جديدة حول تجديد عقد صلاح مع ليفربول وموعد الإعلان عن الصفقة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تفاصيل جديدة بشأن تجديد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وكان النجم المصري كشف لوسائل الإعلام في أكثر من مناسبة عن عدم تفاوض ليفربول معه بشأن عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

قبل نهاية 2024

ولكن يبدو الرؤية تغيرت في الأسابيع الأخيرة بشكل كامل، واقترب النادي من إقناع صلاح بالاستمرار، وسيتم الإعلان الرسمي عن التجديد قبل نهاية 2024، أي خلال أسبوعين تقريباً وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

صلاح هو هداف ليفربول في الدوري هذا الموسم برصيد 13 هدفاً، وأحرز 16 هدفاً بجميع المسابقات ليتحول إلى النجم الأول بمشروع المدرب الجديد آرني سلوت.

وعلى الرغم من انتشار تكهنات حول انتقال صلاح إلى الدوري السعودي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، في حال عدم الاتفاق على تجديد العقد إلا انها تظل حبرا على ورق .

وكان سلوت ألمح إلى أن محمد صلاح وليفربول سيجدان طريقة لتمديد عقد الفرعون المصري بطريقة تناسب الطرفين.

وأوضح أنه من الصعب التنبؤ بالمستقبل، لكن محمد صلاح في مكانة رائعة في فريق جيد للغاية يمنحه الفرص في الوقت الحالي، وهو قادر على القيام بأشياء خاصة.

وأشار إلى أن صلاح فعل أشياء لا يستطيع الكثير من اللاعبين القيام بها، مؤكدا أنه إنه لاعب من طراز خاص وحاسم للغاية.

وكانت صحيفة "ميرور" كشفت أن صلاح "على وشك" توقيع عقد جديد لمدة عامين.

وذكرت الصحيفة أن العقبة بين الطرفين كانت طول العقد، حيث طلب وكيل صلاح، رامي عباس، عقدًا لمدة ثلاث سنوات وإدارة أنفيلد مستعدة لتقديم تمديد لمدة عام واحد فقط.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن حلا وسطا تم التوصل إليه بين نجم ليفربول وملاك النادي، وإذا لم تكن هناك عقبات في اللحظة الأخيرة، فإن صلاح سيوقع ويضع حدا أخيرا للتكهنات حول مستقبله.