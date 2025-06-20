البرتغالي مورايس مساعد مورينهو السابق مدرباً للوحدة



تعاقد الوحدة مع المدير الفني البرتغالي، خوسيه مورايس ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم «العنابي» في الموسم المقبل 2025 - 2026.

وأعلنت شركة كرة القدم بالنادي تعاقدها مع المدير الجديد، ليعود «العنابي» إلى المدرسة البرتغالية مرة أخرى، ورحبت إدارة النادي بالمدرب الجديد، متمنية له التوفيق في مهمته مع الفريق.

ويقود مورايس تدريب الوحدة خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش الذي انتهت مهمته بنهاية الموسم المنصرم.

ويخوض مورايس تجربته الأولى في الدوري الإماراتي مع الوحدة، وسبق له أن خاض عدداً من التجارب في المنطقة العربية؛ أبرزها مع الهلال السعودي الذي حصل معه على لقب الدوري عام 2021 بعدما قاده في نهاية الموسم، إضافة إلى الشباب والحزم السعوديين.

ويمتلك مورايس سيرة ذاتية قوية كمدرب وكمساعد مدرب، ودرب العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، حيث تولى مهمة المدرب المساعد في ريال مدريد الأسباني بين عامي 2010 و2013 مع مواطنه جوزيه مورينيو، ومدرب مساعد في تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي.

كما تولى تدريب بنفيكا (ب) في بداية مشواره التدريبي، واستوريل وسانتا كلارا، وعمل مع أندية عربية مثل الترجي التونسي، وقاد المنتخب اليمني في تجربة قصيرة لمدة شهر ونصف عام 2008، إلى جانب تدريب آيك أثينا اليوناني، وسيباهان الإيراني وجونبوك الكوري الجنوبي، وإنتاليا سبور وبوردوم آخر تجاربه التدريبية في الموسم الأخير في تركيا.

وحقق مورايس عدة ألقاب خلال مسيرته التدريبية، وحصل على لقب الدوري الكوري الجنوبي مرتين مع جونبوك هيونداي، وبطولة الكأس في كوريا الجنوبية، والدوري السعودي مع الهلال رغم أنه درب الفريق قبل نهاية البطولة بشهر واحد، وكأس السوبر السعودي، وبطولة الكأس مع سيباهان الإيراني