ريال مدريد يتعاقد مع الأرجنتيني الشاب ماستانتونو لمدة ست سنوات

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط الشاب فرانكو ماستانتونو من نادي ريفر بليت الأرجنتيني في عقد يمتد لست سنوات.

ووافق النادي الإسباني على التعاقد مع ماستانتونو (17 عاماً) مقابل نحو 45 مليون دولار الأسبوع الماضي، وسيكون اللاعب الموهوب، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح، ضمن صفوف ريال مدريد اعتبارا من 14 أغسطس المقبل.

وبعد أن تدرج في صفوف الناشئين بنادي ريفر بليت، بات ماستانتونو جزءا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025.

وفي فبراير شباط من العام الماضي، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت.

وأصبح أيضاً أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع الأرجنتين في سن 17 عاماً عندما لعب أمام تشيلي الأسبوع الماضي ضمن تصفيات كأس العالم.

وارتبط اسم ماستانتونو بالانتقال إلى أندية أوروبية كبيرة أخرى مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بعدما لفت الأنظار بتسديدة مذهلة من ركلة حرة في فوز ريفر بليت على بوكا جونيورز في مباراة القمة المحلية في أبريل الماضي.

وماستانتونو هو ثالث لاعب ينضم لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع المدافعين القادمين من الدوري الإنجليزي الممتاز دين هويسن وترينت ألكسندر-أرنولد.





