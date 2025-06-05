"الأبيض" إلى ملحق المونديال.. وأوزبكستان تتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخها

اكتفى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتعادل مع نظيره الأوزبكي 0-0، في المواجهة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفقد "الأبيض" فرصة التأهل المباشر إلى المونديال بعد أن وصل إلى النقطة 14 في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، لينتظر الملحق المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل، بينما تأهلت أوزبكستان رسمياً إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها بعد أن رفعت رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، لترافق إيران التي كانت قد حسمت تأهلها في صدارة المجموعة إلى النهائيات.

وكان "الأبيض" بحاجة إلى الفوز على المنتخب الأوزبكي للحفاظ على آماله في بلوغ المونديال عبر خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، ثم الفوز على قيرغيزستان في الجولة الأخيرة مع انتظار تعثر أوزبكستان أمام قطر، إلا أن التعادل أنهى آمال المنتخب في التأهل المباشر.

دفع كوزمين في بداية اللقاء في مهمته الأولى مع "الأبيض" بتشكيلة مكونة من خالد عيسى في حراسة المرمى، ومن أمامه رباعي الدفاع خالد الظنحاني، لوكاس بيمنتا، كوامي، وماركوس ميلوني، وفي الوسط ماجد حسن، عبد الله رمضان، لوان بيريرا، وفي الهجوم الثلاثي الأمامي علي صالح، فابيو ليما، كايو لوكاس.

وانحصر اللعب أغلب فترات الشوط الأول في وسط الملعب دون وجود فرص حقيقية من كلا الجانبين، إذ رغم الاستحواذ الطفيف على الكرة الذي مال لمصلحة منتخبنا الوطني بنسبة 51.2% مقابل 48.8% للمنافس، غابت الإيجابية على مرمى منتخب أوزبكستان، حيث لم يشكل المنتخب خطورة حقيقية على مرمى الحارس الأوزبكي، أوكتير يوسوبوف.

واقتصرت محاولات المنتخب الوطني في الشوط الأول على بعض التسديدات السهلة، حيث كانت أولى المحاولات عن طريق فابيو ليما الذي سدد كرة ضعيفة في يد الحارس في الدقيقة السادسة.

وواجه المنتخب الوطني صعوبة في نقل الكرة في الثلث الهجومي في ظل الدفاع المنظم للمنتخب الأوزبكي، واضطر الثلاثي ليما، علي صالح، ولوان بيريرا إلى العودة لمنتصف الملعب لاستلام الكرة.

وأجرى تيمور كابادزه، مدرب منتخب أوزبكستان، تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة 13 بعد تعرض اللاعب أوستن أورونوف للإصابة، وحلّ بدلاً منه فايزولاييف.

وقاد فايزولاييف هجمة منظمة بعد أن توغل من جهة اليسار ولعب كرة عرضية أرضية داخل المنطقة، لكن الدفاع الإماراتي أبعدها بنجاح في الدقيقة 26.

وحصل كايو لوكاس على خطأ قريب من منطقة الجزاء، سدد منه علي صالح كرة لم تشكل خطورة ومرت بجوار القائم في الدقيقة 38.

مع بداية الشوط الثاني، بدا المنتخب الأوزبكي أفضل في الناحية الهجومية، وكاد فايزولاييف أن يضع "الذئاب البيضاء" في المقدمة بعدما لعب كرة رأسية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 54.

وأجرى كوزمين عدداً من التغييرات لتنشيط الهجوم، إذ دفع بيحيى الغساني، كايو كانيدو، وحارب عبد الله بدلاً من علي صالح، فابيو ليما، ولوان بيريرا.

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرص "الأبيض" في المباراة، بعدما وصلت الكرة إلى فابيو ليما على حدود المنطقة وسدد بيسراه كرة أنقذها حارس مرمى المنتخب الأوزبكي.

حاول المنتخب في الدقائق العشرين الأخيرة من عمر اللقاء الوصول إلى مرمى أوزبكستان، لكنه وجد صعوبة في خلق فرص للتسجيل، باستثناء تسديدة في الوقت المحتسب بدل من الضائع أرسلها يحيى الغساني، لكن الحارس يوسوبوف أمسكها بثبات لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.