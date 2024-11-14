رفع رصيده إلى 7 نقاط.. منتخب الإمارات يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك قيرغيزستان

استعاد المنتخب الوطني الإماراتي نغمة الانتصارات بفوزه المهم والمستحق على نظيره منتخب قيرغيزستان 3-0، اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ورفع "الأبيض" رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، ليقلص الفارق مع منتخب أوزبكستان الوصيف إلى 3 نقاط بعد خسارة الأخير 2-3 أمام قطر في الجولة ذاتها، فيما واصلت إيران صدارتها للمجموعة بـ 13 نقطة بعد فوزها على كوريا الشمالية، بينما جاءت قطر في المركز الرابع بـ 7 نقاط، وتوقف رصيد قيرغيزستان عند 3 نقاط، وكوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين.

سجل أهداف اللقاء حارب عبد الله (هدفين) في الدقيقتين 15 و89، وماركوس ميلوني في الدقيقة 35.

قدم المنتخب الوطني عرضًا أفضل من مبارياته السابقة، ليعزز حظوظه في مواصلة المنافسة على مركز متقدم، خصوصًا بعد تقلص الفارق مع أوزبكستان إلى 4 نقاط.

فرض لاعبو المنتخب الوطني أفضليتهم على المنافس منذ بداية المباراة، وقدم "الأبيض" مستوى جيدًا، خاصة في الشوط الأول الذي بدأه المنتخب بضغط هجومي مبكر، إذ جاءت أولى المحاولات في الدقيقة السادسة عن طريق تسديدة قوية من فابيو ليما علت العارضة بقليل.

وتنوع الأداء الهجومي للمنتخب الوطني ما بين الأطراف والتسديدات بعيدة المدى، وسدد يحيى الغساني كرة من على حافة المنطقة أمسكها حارس قيرغيزستان.

وترجم حارب عبد الله، أفضل لاعبي المباراة، أفضلية "الأبيض" الهجومية بعدما استغل خطأ فادحًا من المدافع خيرت أولو في إعادة الكرة لحارس مرماه، ليراوغ حارب الحارس ويضعها باقتدار في الشباك، محرزًا الهدف الأول لـ "الأبيض" في الدقيقة 15.

وواصل المنتخب الوطني الاعتماد على التسديدات، لينجح ماركوس ميلوني في إحراز الهدف الثاني من قذيفة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 35.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى باولو بينتو مدرب منتخبنا تبديلاً بدخول كوامي بدلًا من خليفة الحمادي في الخط الخلفي، واعتمد "الأبيض" في الشوط الثاني على التحولات الهجومية السريعة من الخلف إلى الأمام، وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل، إذ كاد حارب عبد الله أن يضيف الهدف الثالث بعد تمريرة بينية من فابيو ليما سددها باتجاه المرمى، لكن الحارس كان لها بالمرصاد في الدقيقة 57.

وتألق خالد عيسى في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بعدما تصدى لتسديدة قوية من ميريك كاي في الدقيقة 84.

وتوج حارب عبد الله تألقه في المباراة بإحراز الهدف الثاني له والثالث لـ "الأبيض" بتسديدة يسارية من خارج المنطقة، سكنت الزاوية اليسرى لحارس قيرغيزستان في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز مهم وثلاث نقاط ثمينة للمنتخب الوطني.