الوحدة وكلباء ودياً استعداداً للدوري



يلتقي الوحدة كلباء، بعد غدٍ، في جبل علي بدبي، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين خلال التوقف الدولي الحالي للاستحقاقات المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين.



ويسعى الجهاز الفني لفريق الوحدة بقيادة النرويجي روني دايلا إلى مواصلة تجهيز جميع لاعبي الفريق والوصول إلى أفضل درجات الجاهزية الفنية والبدنية خلال فترة التوقف تمهيداً للدوري الذي يحتل خلاله «العنابي» المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بفارق 4 نقاط عن شباب الأهلي والشارقة.



والمباراة هي الودية الثانية التي يخوضها الوحدة في فترة التوقف، حيث لعب الفريق ودياً مع عجمان الأسبوع الماضي وحقق الفوز بهدف نظيف سجله الكاميروني ليونيل وامبا.



ويواصل الفريق تحضيراته اليومية ما بين استاد آل نهيان وملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، حيث يغيب إيركينوف للانضمام لمنتخب أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.



وتماثل لاعب خط الوسط، الإيراني أحمد نور الله للشفاء، بعد تعرضه لإصابة طفيفة على مستوى الركبة وخاض برنامجاً علاجياً وتأهيلياً خلال الفترة الماضية، وانتظم في التدريبات الجماعية للفريق اعتباراً من أول من أمس،، بينما يواصل عبدالله حمد التأهيل للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية التي أبعدته عن الفريق في مباريات الدوري الأخيرة قبل التوقف، وكذلك المنتخب الوطني، واقترب اللاعب من إنهاء برنامج التأهيل، حيث من المنتظر أن يصبح جاهزاً للعودة للمباريات اعتباراً من مباراة الوصل المقبلة في الدوري عقب نهاية التوقف الدولي.



وكان الوحدة قد سيطر على جوائز رابطة المحترفين لشهر أكتوبر، وذلك بعد حصول روني دايلا على أفضل مدرب، وعمر خريبين هداف الفريق والدوري على أفضل لاعب، ومحمد الشامسي على جائزة أفضل حارس مرمى.