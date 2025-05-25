عجمان يختتم موسمه بفوز عريض على خورفكان

اختتم فريق عجمان موسمه في دوري أدنوك للمحترفين بأفضل صورة ممكنة، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على ضيفه خورفكان بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة. ورفع «البرتقالي» رصيده إلى 31 نقطة أنهى بها الموسم في المركز العاشر، فيما بقي خورفكان في المركز الثامن برصيد 33 نقطة، دون أن تؤثر نتيجة المباراة على ترتيب الفريقين النهائي.

جاء الشوط الأول خالياً من الأهداف، وسط أداء متكافئ بين الفريقين، حيث غابت الفاعلية الهجومية رغم بعض المحاولات من الجانبين. ومع انطلاقة الشوط الثاني، تغيرت المعطيات تماماً، وبدأت الإثارة مبكراً.

ففي الدقيقة 47، افتتح وليد أزارو التسجيل لعجمان، بصناعة من جونيور، ليمنح أصحاب الأرض التقدم. لكن الرد جاء سريعاً من خورفكان، حيث تمكّن إيلتون فيليبي من إدراك التعادل في الدقيقة 51، مستفيداً من تراجع دفاع عجمان المؤقت.

استعاد عجمان زمام الأمور بعد هدف التعادل، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، مدعوماً بتألق الثنائي سيلفا وإسماعيل مؤمن. وفي الدقيقة 72، نجح إسماعيل في تسجيل الهدف الثاني من صناعة سيلفا، قبل أن يعاود التسجيل مجدداً في الدقيقة 75، ليوسّع الفارق إلى 3-1 ويقرّب فريقه من الفوز.

وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، أضاف المتألق جونيور الهدف الرابع في الدقيقة 80، مؤكداً تفوق عجمان الكامل في الشوط الثاني، ومختتماً اللقاء بانتصار كبير منح الفريق دفعة معنوية في نهاية موسمه.