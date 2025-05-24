تعادل بني ياس وكلباء في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

تعادل بني ياس وكلباء 2-2، اليوم السبت، على استاد السماوي بالشامخة في أبوظبي، ضمن الجولة 26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليختتم كلباء مشواره في المسابقة في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، فيما أنهى بني ياس الموسم في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدّم كلباء بهدف أحرزه مهدي قائدي من ركلة جزاء احتسبتها حكم المباراة، روضة المنصوري، بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 25، إذ كان «النمور» الطرف الأفضل أغلب فترات الشوط.

تحسّن أداء بني ياس في الشوط الثاني، ونجح فواز عوانة، قائد الفريق، في إدراك التعادل برأسية في الدقيقة 55.

وردّ القائم رأسية بيرنارد فاي في الدقيقة 67، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني لبني ياس من داخل المنطقة في الدقيقة 68.

وتمكّن شهريار موغانلو من خطف هدف التعادل لكلباء، من متابعة لتسديدة مهدي قائدي، في الدقيقة 75.