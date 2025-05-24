الظفرة بتسعة لاعبين يتخطى مصفوت ويقترب من ملامسة درع الهواة

اقترب الظفرة من ملامسة درع الدرجة الأولى بعد فوزه الصعب على مصفوت بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة 29 قبل الأخيرة من دوري الهواة، والتي شهدت 4 تعادلات.

تقدّم الظفرة بهدفي محمد الخلوي ولريان يسلم في الدقيقتين 5، 12، وقلّص الضيوف الفارق في الدقيقة 40 عبر اللاعب شيخ بيبي.

وأكمل فارس الظفرة المباراة بتسعة لاعبين، بعد أن طرد حكم المباراة أحمد عيسى درويش كلاً من حمد المرزوقي بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 77، ويوسف المنصوري في الدقيقة 90+3، ليرفع الظفرة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول، فيما تراجع دبا الفجيرة إلى الوصافة برصيد 53 نقطة.

وتحسم مواجهتا السبت المقبل بين العربي والظفرة، إلى جانب مباراة دبا الفجيرة والجزيرة الحمراء، هوية بطل دوري الدرجة الأولى.

وفي بقية النتائج، خيّمت نتيجة التعادل الإيجابي على 4 مباريات، بعد تعادل الفجيرة وغلف إف سي 2-2، والحمرية ضد حتا 3-3، ويونايتد مع الإمارات 1-1، وهي ذات النتيجة التي حضرت في مباراة غلف يونايتد ومجد، فيما فاز الذيد خارج الديار على الجزيرة الحمراء بنتيجة 2-1.