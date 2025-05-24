العروبة يودّع الأضواء بفوز معنوي على دبا الحصن بنتيجة 2-1

ودّع فريق العروبة دوري أدنوك للمحترفين بفوز معنوي وشرفي على مضيفه دبا الحصن، الذي رافق العروبة للعب في دوري الدرجة الأولى «الهواة» خلال الموسم الجديد.

وجاء فوز العروبة بنتيجة 2-1 عن طريق كل من هايبر دوسانتوس وتيكو تراوري في الدقيقتين 72، 78، وأحرز يتيمة الحصن جواو فيتور في الدقيقة 80، ليرفع العروبة رصيده إلى 13 نقطة، وتجمد رصيد الحصن عند 16 نقطة.

وخلال مجريات اللقاء، جاء التهديد الأول لأصحاب الأرض بعد مرور 15 دقيقة، من العرضية التي لعبها إبراهيم سيسي، مهاجم دبا الحصن، وسط المدافعين، ليخطفها وليد عمبر برأسه ويلعبها بطريقة رائعة، لكن الحارس طلال خميس كان في الموعد وأنقذ مرمى العروبة من هدف محقق.

ولم تحضر الأهداف خلال شوط المباراة الأول، الذي انتهى سلبياً على مستوى النتيجة والأداء.

وفي النصف الثاني من المباراة، تقدّم العروبة بهدفين سريعين، جاء الأول عبر اللاعب هايبر دوسانتوس، بعد تلقيه تمريرة سحرية من زميله بومال داخل المنطقة المحرمة، ليسدد سانتوس الكرة التي فلتت من بين قفازي حارس دبا الحصن، عادل أبو بكر.

ولم تمضِ سوى 6 دقائق حتى أضاف تيكو تراوري هدف العروبة الثاني، من مجهود فردي رائع، بعد تخطيه لأكثر من مدافع قبل أن يسدد الكرة أرضية زاحفة.

وفي الدقيقة 80، قلّص صاحب الأرض الفارق بهدف حمل توقيع البرازيلي جواو فيتور، الذي أطلق قذيفة قوية داخل منطقة الجزاء، فشلت كل محاولات الحارس طلال خميس في صدها، هدف أول للحصن.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة مطلقة وهجمات متبادلة من جانب الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز العروبة 2-1.