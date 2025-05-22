الشارقة يحقق "ريمونتادا" مثيرة أمام خورفكان ويستعيد وصافة ترتيب دورينا

عاد الشارقة من بعيد وحقق "ريمونتادا" مثيرة أمام مضيفه خورفكان، بعد أن حوّل بطل آسيا 2 تأخره في الشوط الأول بهدفين إلى فوز برباعية، خلال المباراة التي أُقيمت في ختام مواجهات الأسبوع 25.

تقدّم خورفكان بهدفي السبق عن طريق البرتغالي إيلتون فيليبي والمغربي طارق تيسودالي في الدقيقتين 6، 32، وفي الشوط الثاني تحولت الكفة للشارقة، الذي سجل رباعية عن طريق لوان بيريرا (هدفين)، وهدف للتونسي فراس بالعربي، وعثمان كمارا في الدقائق 54، 82، 85، 90+7، ليستعيد الشارقة وصافة الترتيب برصيد 48 نقطة، فيما تجمّد رصيد خورفكان عند 33 نقطة في المركز الثامن.

سيطرة لخورفكان

مع انطلاقة اللقاء، أكرم خورفكان وفادة ضيفه بهدف مبكر جاء في الدقيقة السادسة من بداية الشوط الأول، بعد أن استغل البرتغالي إيلتون فيليبي خطأ مشتركاً بين الدفاع والحارس خالد توحيد، الذي فشل في إبعاد إحدى الكرات لترتطم بعبد الله غانم وتسقط أمام طارق تيسودالي، مهاجم النسور، الذي قام بتمريرها عرضية تخطت ثلاثة من مدافعي الشارقة دفعة واحدة، وقابلها إيلتون في المرمى، هدف أول أشعل مدرجات خورفكان.

بعد الهدف، قام الفريق الزائر بعدة طلعات بغية إدراك التعادل، ولاحت له أكثر من فرصة لم تُكلل بالنجاح، حتى تمكن طارق تيسودالي من إحراز هدف فريقه الثاني بعد تلقيه تمريرة سحرية من إيلتون، صاحب الهدف الأول، لتتم تبادل الأدوار هذه المرة بين اللاعبين، وذلك في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم النسور على الشارقة بهدفين دون رد.

"ريمونتادا" البطل

ومع بداية شوط المدربين، دفع الروماني كوزمين، مدرب الشارقة، بعدد من اللاعبين الأساسيين، وفي إحدى الهجمات، مرر البديل فراس بالعربي كرة على طبق من ذهب على رأس لوان بيريرا، الذي طار للكرة ووضعها قوية داخل شباك حارس خورفكان جمال الحوسني، ليقلّص بطل آسيا الفارق في الدقيقة 54.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى أحرز نفس اللاعب، بيريرا، هدف التعادل، ليتم إلغاؤه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، والتي أكدت قيام لوان بعملية دفع للاعب من خورفكان قبل أن تصله الكرة.

لكن عزيمة لاعبي الشارقة لم تلِن، ليتمكن فراس بالعربي من تسجيل هدف التعادل من ضربة ثابتة لعبها بطريقة رائعة في الدقيقة 82، ويتبعه لوان بيريرا بهدف شخصي ثانٍ له وثالث لفريقه من ضربة رأس أيضاً، مستفيداً من عرضية نجم الشوط الثاني فراس بالعربي في الدقيقة 85.

وخلال الوقت بدل الضائع، قضى عثمان كمارا على آمال خورفكان، محرزاً هدف فريقه الرابع، الذي انتهت عليه المباراة.