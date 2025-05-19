الجزيرة يعرقل الوحدة في صراع الوصافة والمشاركة الآسيوية

حسم التعادل الإيجابي 2-2 ديربي أبوظبي، الذي جمع الوحدة والجزيرة، اليوم الاثنين، على أرضية استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة 25 وقبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني (مؤقتاً) بالتساوي مع الشارقة، لكنه بات مهدداً بفقدان حتى المركز الثالث وفرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، في حال فاز الوصل على بني ياس، والشارقة على خورفكان، في الجولة ذاتها، بعدما فقد «العنابي» نقطتين ثمينتين في صراع الوصافة، بينما وصل الجزيرة إلى النقطة 37 في المركز السابع.

تقدّم الجزيرة أولاً عن طريق نسيم شاذلي، الذي افتتح التسجيل مبكراً بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة الرابعة.

وأهدر عمر خريبين فرصة هدف محقّق بعدما راوغ الحارس علي خصيف، لكنه سدد في جسد المدافع بدلاً من المرمى الخالي في الدقيقة 37، قبل أن ينجح الإيراني محمد رسول قرباني في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 39.

استمرت الإثارة في الشوط الثاني بعد أن أعاد الأرجنتيني رامون ميريز التقدّم للجزيرة برأسية في الدقيقة 54.

وأضاع فاكوندو فرصة سانحة من انفراد صريح بمرمى الجزيرة في الدقيقة 65، وواصل الوحدة ضغطه الهجومي إلى أن نجح عمر خريبين في إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83.