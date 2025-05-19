النصر يصطاد نمور كلباء في عقر الدار في مباراة الأهداف الخمسة

واصل النصر مشوار التألق خلال مرحلة الإياب، وتمكن من تحقيق فوز صعب ومهم على مضيفه كلباء بنتيجة 3-2 خلال المباراة المثيرة التي أُقيمت ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، وشهدت تسجيل 5 أهداف خلال الشوطين. أحرز ثلاثية العميد، التي جاءت في الحصة الأولى من اللقاء، كل من البوسني سمير مميسيفيتش وماتيوس دي أوليفيرا وهاريس في الدقائق 3، 13، 45+1، وسجل لكلباء كل من دانيال بيسا وعلي سالمين في الدقيقتين 48، 83. ليصل النصر برصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس بشكل مؤقت، متجنباً الهزيمة في 6 مباريات متتالية، فيما بقي كلباء برصيد 31 نقطة في المركز التاسع.

وقبل الدخول في أجواء المباراة، ضرب النصر بقوة محرزاً هدفين في أول ربع ساعة؛ جاء الأول عن طريق المدافع سمير مميسيفيتش الذي تمكن من هز شباك النمور بهدف أقل ما يمكن أن يوصف به بأنه عالمي، بعد أن حوّل اللاعب الكرة الثابتة المرسلة من خارج منطقة الجزاء بكعب الحذاء ليخدع الدفاع والحارس سلطان المنذري، هدف أول يزيد من حرارة اللقاء. ولم تمضِ سوى 10 دقائق فقط حتى عاد العميد وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ماتيوس دي أوليفيرا بطريقة رائعة أيضاً. وكاد هاريس، لاعب النصر، أن ينهي اللقاء بعد أن وصلته كرة وهو في وضعية مريحة داخل منطقة الستة، لكنه أهدرها برعونة في الدقيقة 20، لكن هاريس عاد وصحح خطأه محرزاً هدف فريقه الثالث بعد مجهود فردي، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول بسيطرة وتفوق للعميد على مستوى الأداء والنتيجة.

ومع انطلاقة المشهد الثاني من المباراة، قلّص كلباء الفارق عن طريق دانيال بيسا بعد تلقيه تمريرة سحرية من زميله سامان قدوس وسط المدافعين، ليتقدّم بيسا ويركن الكرة بيسراه أقصى الزاوية اليمنى لحارس النصر أحمد شمبية في الدقيقة 48. وقام حكم المباراة سهيل عبد الله باحتساب ركلة جزاء لمصلحة كلباء قبل أن يتم استدعاؤه من قبل حكام الفار، ليتم إلغاء الركلة وسط احتجاج لاعبي كلباء. ونجح كلباء في إحراز الهدف الثاني عبر تسديدة علي سالمين التي ارتطمت بأسفل القائم وعانقت الشباك في الدقيقة 83. ومنح حكم اللقاء 8 دقائق كوقت بدل ضائع لم تشهد أي جديد على مستوى النتيجة، التي انتهت بفوز النصر على كلباء 3-2.