الشارقة يكتب التاريخ من سنغافورة باللقب الآسيوي الغالي

تُوّج نادي الشارقة الإماراتي بطلاً لبطولة دوري أبطال آسيا 2، بعد فوزه المستحق في المباراة النهائية على ليون سيتي السنغافوري بنتيجة 2-1، في لقاء مثير جمع الفريقين مساء اليوم، وانتهى شوطه الأول بالتعادل بدون أهداف.

ونجح الشارقة في تسجيل هدف السبق عبر فراس بالعربي في الدقيقة 74، وعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 90+2، ولكن ماركوس ميلوني أعاد الفوز للشارقة في الدقيقة 90+7 بهدف أشعل الفرحة في مدرجات الجماهير الإماراتية في الاستاد، ولدى الملايين خلف الشاشات.

وقدم الشارقة أداءً مميزًا خلال اللقاء، حيث فرض سيطرته على مجريات المباراة ونجح في هز الشباك مرتين، رغم محاولات ليون سيتي للعودة في النتيجة.

وجاء الهدف الحاسم ليمنح "الملك" لقبًا قاريًا ثمينًا يُضاف إلى سجله، مؤكّدًا مكانته كواحد من أبرز أندية القارة في النسخة الثانية من البطولة الآسيوية.

وبهذا التتويج، يدخل الشارقة التاريخ من أوسع أبوابه، ويمنح الكرة الإماراتية إنجازًا جديدًا على المستوى القاري.