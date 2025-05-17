دبا الفجيرة والظفرة يعودان للعب من جديد في أضواء دوري المحترفين

حقق فريقا دبا الفجيرة والظفرة الإنجاز، وعادا من جديد للعب في أضواء دوري المحترفين، قبل جولتين على نهاية دوري الدرجة الأولى.

وجاء تأهل دبا الفجيرة باعتلائه صدارة دوري الدرجة الأولى برصيد 53 نقطة، بعد فوزه الصريح خارج الأرض على الذيد بنتيجة 2-0، عن طريق خالد عبد الله والبرازيلي دييغو داسيلفا في الدقيقتين 10 و35، ليسعد لاعبو «النواخذة» جمهورهم بهذا الإنجاز الذي تحقق بعد موسمين قضاهما الفريق في دوري الهواة.

واستفاد دبا من تعثر فريق الظفرة بالتعادل أمام الإمارات بنتيجة 2-2، ليتراجع «فارس الظفرة» إلى المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ويرافق دبا إلى دوري المحترفين في انتظار بقية الجولات التي ستحدد بطل المسابقة، حيث تبقى للظفرة مباراتان أمام كل من مصفوت والعربي، فيما يلاقي دبا ضيفه الجزيرة الحمراء في الجولة القادمة.

وخلال مباراة الإمارات والظفرة، تقدم صاحب الأرض في الدقيقة الثامنة عبر اللاعب برونو بالي من تسديدة داخل منطقة الجزاء، وبعد مرور أربع دقائق فقط، أدرك الظفرة التعادل بنيران صديقة عبر مدافع الإمارات سالم سيف، الذي حاول إبعاد إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء لكنه أسكنها مرمى الحارس مروان أحمد في الدقيقة 12. وفي الشوط الثاني، أضاف الظفرة هدفه الثاني عن طريق البديل فارس الجابري في الدقيقة 75، وخلال الوقت بدل الضائع، أدرك الإمارات التعادل عن طريق رأسية الفاصيني قاسمة في الدقيقة 90+6، ليكسب كل فريق نقطة، رفعت رصيد الظفرة إلى 51 والإمارات إلى 31 نقطة.

وتمكن العربي من إبعاد الفجيرة عن ساحة التنافس بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1، أحرز الهدفين كل من فيكتور وراي دي سوزا في الدقيقتين 32 و67، وسجل للفجيرة إسماعيل سونكو في الدقيقة 45+1، ولعب الفجيرة منذ الدقيقة 17 بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب محمد سالم، ليرفع العربي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، ويتجمد رصيد الفجيرة عند 42 نقطة.

وفي بقية النتائج، فاز حتا على الجزيرة الحمراء 2-1، وتعادل مجد والحمرية بهدف لكل منهما، وحضرت ذات النتيجة خلال مباراة غلف إف سي وغلف يونايتد.