كلباء للنقطة 31 بالفوز على مستضيفه عجمان

حقق كلباء الفوز على مستضيفه عجمان بنتيجة 3-2 في استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، في مباراة تقاسم فيها الفريقان الأفضلية على مدار الشوطين، إذ تقدم كلباء بثلاثية دون رد في الشوط الأول، ثم قلص عجمان الفارق في الشوط الثاني. وبهذا الفوز، رفع كلباء رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي عجمان عند 27 نقطة في المركز العاشر.

قدّم الضيوف مستوى مميزاً منذ بداية المباراة، ونجحوا في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق مهدي قايدي، الذي استثمر تمريرة شهريار وأرسل الكرة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس علي الحوسني. وعاد قايدي ليصنع الهدف الثاني في الدقيقة 17 بمهارة رائعة، مهيئاً الكرة لسالم راشد الذي سددها مباشرة في سقف المرمى. وبسط كلباء سيطرته بفضل هذا التقدم المبكر، في حين أهدر عجمان فرصة واحدة عن طريق وليد أزارو، ولم يتعرض الحارس سلطان المنذري لاختبار حقيقي، عكس الحوسني الذي استقبل هدفاً ثالثاً قبل نهاية الشوط الأول، سجله المتألق مهدي قايدي بنفس طريقة الهدف الأول وبنفس الصانع "شهريار"، لينتهي الشوط بثلاثية دون رد لكلباء.

في الشوط الثاني، تحولت الأفضلية لصالح عجمان بعد أن أجرى مدربه غوران 3 تبديلات دفعة واحدة، بدخول علي مدن بدلاً من فيكتور، وعبد الله صالح مكان ألكسندر، وسيلفا بدلاً من بلال يوسف، وأثمرت التبديلات عن تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء ارتكبها محمد سبيل مع علي مدن، نفذها ميلوش بنجاح في الدقيقة 59. وتكرر المشهد بعد 8 دقائق، عندما ارتكب وليد راشد ركلة جزاء ثانية مع جونيور في الدقيقة 67، ونفذها ميلوش مجدداً، لتأخذ المباراة طابعاً مثيراً.

وكاد عجمان أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 73 من انفراد وليد أزارو، الذي سقط وسط اثنين من مدافعي كلباء، ولكن الحكم يوسف الجسمي أمر باستمرار اللعب. واصل عجمان ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة، مع اعتماد كلباء على المرتدات، وكاد من إحداها قايدي أن يضيف هدفه الشخصي الثالث، لولا براعة الحوسني في التصدي للانفراد. وامتدت المباراة لـ9 دقائق بعد نهاية الوقت الأصلي "الوقت بدل الضائع"، واستمرت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.