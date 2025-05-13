الوصل يقلب تأخره أمام العروبة ويحافظ على آماله الآسيوية

قلب الوصل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين أمام مضيفه العروبة خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحافظ الوصل على أمله في الحصول على المقعد الآسيوي بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة منتزعاً المركز الرابع من العين (40 نقطة)، فيما تجمد رصيد العروبة عند 10 نقاط في المركز الأخير.

بكر العروبة بهدف السبق عن طريق هايبر دو سانتوس في الدقيقة 33، وأحرز فابيو ليما وسياكا سيدي بيه هدفي الوصل في الدقيقتين 36 و43.

وعلى الرغم من سيطرة الضيوف على مجريات الشوط الأول، إلا أن التسرع كان طابع هجمات الوصل التي افتقدت الدقة المطلوبة، مع اعتماد العروبة على المرتدات التي لم تخلُ من خطورة، واستمرت النتيجة السلبية حتى الدقيقة 33، حين نجح لاعب العروبة البرازيلي هيبر دو سانتوس في افتتاح التسجيل بعد إحرازه هدفاً رائعاً، إثر تسلمه الكرة داخل المنطقة المحرمة، وقام بالتمويه وخداع أحد المدافعين، وسدد الكرة بسرعة في مرمى الحارس محمد الوالي.

ولم تستمر فرحة العروبة أكثر من ثلاث دقائق، حتى ردّ الوصل عن طريق لاعبه المتألق فابيو ليما، الذي تلقى تمريرة نموذجية من زميله علي صالح، تخطت آخر مدافع للعروبة، وقابلها ليما الذي تقدّم ووضع الكرة أرضية زاحفة في المرمى هدفاً تعادلياً للإمبراطور في الدقيقة 36.

وواصل الوصل الضغط من أجل إنهاء الشوط الأول بهدف ثانٍ قبل التوجه لفترة الراحة، وكان للاعبي الفريق ما أرادوا، بعد عمل جماعي بدأه علي صالح الذي مرر كرة بكعب القدم إلى خيمينيز، ليرسلها الأخير بيمناه على رأس سياكا سيدي بيه، الذي تمكن من إيداع الكرة بكل سهولة مرمى العروبة، هدفاً ثانياً انتهى عليه الشوط الأول.

واستمر تقدم الوصل خلال الشوط الثاني، الذي لم يشهد أي تغيير على مستوى النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الوصل على العروبة 2-1.