الجزيرة يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في مرمى البطائح

فاز الجزيرة على ضيفه البطائح بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة لتحسين المراكز في جدول الترتيب، بعدما ضمن البطائح البقاء مع الكبار عقب هبوط دبا الحصن رسمياً.

واستعاد الجزيرة نغمة الانتصارات بعد 5 مباريات لم يتذوق خلالها طعم الفوز، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة، ويرتقي إلى المركز السادس مؤقتاً، في انتظار نتيجة مباراة شباب الأهلي والنصر، فيما تجمد رصيد البطائح عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

قدم الفريقان أداءً متكافئاً خصوصاً في شوط المباراة الأول، إذ تقاسم الفريقان الاستحواذ، وجاءت المحاولات على المرمى متقاربة لكلا الجانبين، بينما مالت الأفضلية النسبية لمصلحة الجزيرة في الشوط الثاني.

افتتح جاي دي التسجيل للجزيرة بهدف مبكر من تسديدة قوية من كرة ثابتة من خارج المنطقة في الدقيقة الخامسة، وحرم القائم نبيل فقير من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة 1-0.

وعزز الأرجنتيني رامون ميريز مع مطلع الشوط الثاني تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 49.

وأهدر فينيسيوس ميلو فرصة إضافة الهدف الثالث للجزيرة بغرابة، بعدما سدد كرة بجوار القائم بدلاً من المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة 79.