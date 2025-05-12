العين يقفز إلى النقطة 40 بثلاثية في مرمى الشارقة

حقق العين الفوز على مضيفه الشارقة ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على إستاد الشارقة، ليقفز العين إلى النقطة 40، متساوياً مع الوصل الذي يخوض مباراته في الجولة نفسها أمام العروبة مساء الثلاثاء، ويتقاسمان المركز الرابع، فيما بقي الشارقة عند رصيده السابق 45 نقطة في المركز الثاني، متقدماً بنقطة واحدة على الوحدة صاحب المركز الثالث. وتعد هذه الخسارة الخامسة على التوالي للشارقة في مختلف البطولات.

ولم يجد العين صعوبة في تحقيق الفوز، لا سيما بعد أن احتفظ مدرب الشارقة كوزمين بعدد من اللاعبين الأساسيين على دكة البدلاء، وعلى رأسهم الحارس عادل الحوسني، وكايو لوكاس، وشاهين عبد الرحمن، وماجد حسن، وميلوني. ونجح العين في افتتاح التسجيل في الدقيقة 33 بلعبة ذكية من سفيان رحيمي، عندما استثمر تمريرة روميرو وحوّل الكرة "لوب" فوق الحارس خالد توحيد لتستقر في سقف المرمى، ثم عاد رحيمي ليصنع الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول "د 45+5" بعد أن ارتُكبت معه ركلة جزاء من مارو كاتنيك، نفذها بنجاح لابا كودجو، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني أجرى مدربا الفريقين عدة تبديلات، حيث سعى مدرب العين إيفيتش إلى الحفاظ على النتيجة، بينما لم تغيّر تبديلات كوزمين من واقع المباراة، لا سيما بعد أن أكمل الشارقة اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 بعد طرد مارو كاتنيك بالبطاقة الصفراء الثانية نتيجة مخالفة ضد ماتياس.

واختتم العين أهدافه بالهدف الثالث الذي سجله البديل محمد عوض الله من أول لمسة في الدقيقة 90+2، لتنتهي المباراة بفوز العين بثلاثية نظيفة.