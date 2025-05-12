خورفكان يفرض التعادل على بني ياس في الوقت الضائع

خطف خورفكان تعادلاً بنتيجة 3-3 في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام مضيفه بني ياس، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب الشامخة بأبوظبي، ضمن مباريات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع خورفكان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، وبقي بني ياس في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

سجل أهداف بني ياس المالي يوسف نياكاتيه (هدفين) في الدقيقتين 12 و38، والصربي ماركوفيتش (58)، فيما أحرز لخورفكان كايكي (16)، ودومبيا (60)، وطارق تيسودالي (98).

جاءت أحداث المباراة مثيرة على مدار الشوطين، وشهدت حالتي طرد في الفريقين، واحتساب ركلتي جزاء لمصلحة خورفكان، إذ أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه خلف الحوسني من بني ياس في الدقيقة 20، وعبد الله النقبي من خورفكان في الدقيقة 55 لحصوله على الإنذار الثاني.

وتألق حارس بني ياس، فهد الظنحاني، بشكل لافت للنظر، بعدما نجح في التصدي للعديد من الفرص السانحة للتسجيل لمصلحة "النسور"، وتمكن من التصدي لركلة الجزاء التي نفذها لورينسي في الدقيقة 22.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-1 على الرغم من النقص العددي، بعدما نجح نياكاتيه في التقدم أولاً لبني ياس، ثم عادل كايكي بكرة رأسية، قبل أن يخطف نياكاتيه الهدف الثاني من مجهود فردي، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب وتوغّل داخل المنطقة وسدد في شباك الحارس ديدا.

وواصل حارس بني ياس الزود عن مرماه ببسالة في الشوط الثاني، وسط ضغط قوي من لاعبي خورفكان، في الوقت الذي نجح فيه ماركوفيتش في توسيع الفارق بهدف عالمي من على حدود المنطقة، قبل أن يقلص البديل دومبيا النتيجة في الدقيقة 60.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، تمكن طارق تيسودالي من إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 98، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.