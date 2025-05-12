«فرمان» وحداوي بهبوط دبا الحصن والعروبة لدوري الهواة والبطائح باقٍ مع الكبار

ودّع دبا الحصن دوري الأضواء والشهرة بعد هزيمته على أرضية ملعبه أمام الوحدة بهدفين دون رد، سجلهما فاكوندو دانيل وعمر خريبين في الدقيقتين 53 و90، ليحجز الحصن ثاني بطاقات الهبوط والعودة إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة»، ويلحق بجاره العروبة الهابط منذ 3 أسابيع أيضاً على يد «أصحاب السعادة».

وغادر «أخضر الشارقة» أجواء المحترفين وسط حالة من الحزن خيمت على جمهور ولاعبي الفريق عقب نهاية اللقاء الذي أُقيم على ملعب خورفكان. ورفع الوحدة رصيده إلى 44 نقطة محافظاً على مركزه الثالث ومقترباً خطوة جديدة من حجز المقعد الآسيوي، فيما بقي الخاسر برصيد 16 نقطة. وخاض الحصن أكثر من 25 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل عليون ندور بعد دخوله أرضية الملعب بدقيقتين فقط. وكفلت نتيجة مباراة الوحدة والعروبة البقاء لفريق البطائح للموسم الثالث على التوالي.

مع بداية اللقاء، وضحت رغبة كل طرف في إحراز هدف مبكر يريح أعصاب الجماهير في المدرجات ويساعد اللاعبين على تقديم مباراة بأريحية. وقبل اكتمال أول عشر دقائق، أطلق البرازيلي جواو فيتور تسديدة صاروخية تعامل معها حارس الوحدة راشد علي بذكاء، حيث حولها بأطراف أصابعه إلى ركنية. وسرعان ما تحولت الكفة لصالح الوحدة، الذي فرض حصاراً محكماً عبر تحركات السوري عمر خريبين وأحمد نور الله، لكن دون تغيير في نتيجة الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وخلال شوط المدربين، لم يحتج الوحدة كثيراً لكسر التعادل، حيث تمكن فاكوندو من افتتاح التسجيل في الدقيقة 53 بعد ارتقائه لعرضية نموذجية أرسلها روبن فيليب، ليحولها برأسه داخل شباك الحارس سهيل عبد الله هدفاً أول في اللقاء.

وازدادت الأمور تعقيداً على أصحاب الأرض بعد طرد اللاعب عليون ندور في الدقيقة 65، عقب دخوله بدقيقتين فقط، بسبب اعتدائه من دون كرة على لاعب الوحدة ساسا إيكوفيتش، وهي الحالة التي عاد فيها حكم اللقاء حمد علي يوسف إلى تقنية الفيديو ليشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، ويترك فريقه بعشرة لاعبين.

واستغل الضيوف النقص العددي، وتمكن السوري عمر خريبين من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، الذي انتهى بفوز العنابي وهبوط دبا الحصن إلى دوري الهواة.