الظفرة ودبا يتربعان على صدارة «الهواة» ويقتربان من الصعود بالنقطة 50

استعاد الظفرة صدارة دوري الهواة بفارق الأهداف عن فريق دبا الفجيرة، بعد فوزه الصعب على ضيفه يونايتد بنتيجة 2-1، أحرزهما لامين ياتارا في الدقيقتين 15 و20، ليرفع «فارس الظفرة» رصيده إلى 50 نقطة، مقتربًا خطوة مهمة نحو الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين مع تبقّي 3 مباريات للفريق، فيما سجل هدف يونايتد خالد الجابري في الدقيقة 62، ليتجمد رصيد فريقه عند 41 نقطة.

وفي مباراة ثانية، فرض حتا التعادل السلبي على مضيفه دبا، الذي تنازل عن الصدارة للظفرة، لكنه يملك الرصيد نفسه بـ50 نقطة، في وقت رفع فيه حتا رصيده إلى 41 نقطة.

وتلقى الفجيرة ضربة موجعة على أرضية ملعبه بعد هزيمته أمام ضيفه مصفوت بنتيجة 2-3، أحرز ثلاثية «القناصة» كل من محمد المطروشي، إبريما، وجاسم النقبي، فيما سجل للخاسر إسماعيل سونوكو وعبد الله حسن، ليتجمد رصيد الفجيرة عند 42 نقطة متراجعًا إلى المركز الرابع، في وقت اعتلى فيه العربي المركز الثالث إثر تعادله المثير أمام غلف يونايتد، الذي تقدم له اللاعب لارس فيلدفيك، وعادل للعربي لاعب غلف يونايتد سايمون عن طريق الخطأ في مرماه، ليصل العربي إلى 43 نقطة، وغلف يونايتد إلى 27 نقطة.

وحقق الجزيرة الحمراء فوزًا صعبًا على مجد بهدف اللاعب ألكساندر مدريوس في الوقت بدل الضائع، وفي مباراة أخيرة تعادل الحمرية وغلف إف سي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الأخير بهدف كامانيلتي، وعدّل للحمرية إبراهيم موسى.