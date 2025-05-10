6 مباريات «كسر عظم» في دوري الدرجة الأولى

يشهد الأسبوع 27 من دوري الدرجة الأولى إقامة 6 مباريات «كسر عظم»، وذلك عند الساعة السادسة و10 دقائق مساء، وسيكون الخطأ ممنوعاً على أندية الصدارة، والتي تبحث عن تأمين بقائها في المقدمة للاقتراب أكثر من خطف بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين. ف

ي المباراة الأولى تتجه الأنظار نحو ملعب تحفة النواخذة في الساحل الشرقي الذي يستضيف مباراة قمة تجمع دبا المتصدر برصيد 49 نقطة بضيفه حتا السادس 40 نقطة، والذي يبحث عن تقليص الفارق مع فرق المقدمة والتمسك ببصيص الأمل حتى الرمق الأخير من المسابقة.

وكان دبا قد حقق فوزاً مهماً في الجولة الماضية على مجد بثلاثية ليرفع رصيد الفريق إلى 49 نقطة، وفيما يتعلق بفريق حتا فقد حقق الفوز هو الآخر على الذيد بنتيجة 2 - 1.

وفي المباراة الثانية يعود الظفرة لساحة التنافس بعد ابتعاد الفريق لنحو أسبوعين بسبب الراحة الإجبارية وهي الفترة التي تنازل فيها عن الصدارة لفريق دبا، ويستضيف فارس الظفرة بـ 47 نقطة ضيفه يونايتد الخامس برصيد 41 .

ويستقبل الفجيرة «الثالث» برصيد 42 نقطة ضيفه مصفوت الجريح صاحب المركز 11 برصيد 24 نقطة ولأخيار لذئاب الفجيرة غير الانتصار لتقليص فارق النقاط بينه والظفرة الوصيف.

ويلتقي غلف يونايتد المتألق في الجولات الأخيرة من المسابقة، بفريق العربي الجريح والخاسر أمام الحمرية بثنائية نظيفة . ويبحث غلف أف سي صاحب المركز الأخير بسبع نقاط عن الفوز على الحمرية المنتشي بفوزه على العربي في الجولة الماضية.

فيما يرحل مجد صاحب المركز الثالث عشر قبل الأخير لملعب الجزيرة الحمراء ورفع الفريقين شعار الفوز، وذلك لمغادرة منطقة الخطر، إذ يحتل مجد المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة والجزيرة الحمراء الثاني عشر 23 نقطة.