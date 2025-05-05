العروبة يحقق فوزاً شرفياً على عجمان بـ«ريمونتادا مثيرة»

حقق العروبة فوزاً شرفياً على مضيفه عجمان، هو الأول في مواجهات الفريقين، بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة في شوطها الثاني الذي قلب فيه العروبة النتيجة رأساً على عقب، ليصل إلى النقطة العاشرة، فيما بقي عجمان عند 27 نقطة في المركز العاشر، في ختام الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي جرت بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان.

وشهدت المباراة تسجيل لاعب عجمان جونيور فليمينغز 3 أهداف، اثنان لفريقه وهدف بالخطأ في مرماه. وجاءت المباراة، التي أدارها الحكمة أمل جمال، متكافئة في معظم فتراتها مع أفضلية لأصحاب الأرض في الناحية الهجومية. وتمكن جونيور من افتتاح التسجيل «ق 41» بتسديدة قوية لم تفلح معها محاولات الحارس راشد المشرخ في صدها من الزاوية اليمنى، لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف. وعاد جونيور ليسجل هدفاً ثانياً، لكن في مرمى فريقه بالخطأ «ق 57» عندما حاول إبعاد الكرة ومرت من خط المرمى رغم محاولة الحارس علي الحوسني إنقاذها. ولم تمضِ دقائق معدودة حتى صحح جونيور الخطأ بتسجيل هدف ثالث لصالح فريقه «ق 65» بعد انفراده بالمرمى وسدد في الزاوية اليسرى. ولكن، هيبر سانتوس أعاد المباراة لنقطة التعادل «ق 85» من خطأ دفاعي لعجمان وصناعة كيمبو. ونجح البديل أوتبور في ترجيح كفة العروبة بعد حصوله على ركلة جزاء ارتكبها المدافع عبد الرحمن راكان، ونفذها أوتبور بمهارة «ق 90+2» مسجلاً الهدف الثالث للعروبة.