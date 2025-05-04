الفجيرة يضرب الإمارات بالثلاثة ويستعيد المركز الثالث في دوري الهواة

صعد الفجيرة للمركز الثالث بعد فوزه العريض خارج الأرض على مضيفه الإمارات بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي جاءت في ختام مباريات الأسبوع 26. سجل ثلاثية الذئاب الفرنسي ساندر بنبشير «هدفين» ليستعيد صدارة الهدافين التي استقرت لنحو 24 ساعة بحوزة البرازيلي ديغو محترف دبا الفجيرة بـ18 هدفاً، ليرفع ساندر رصيده إلى 19 هدفاً، فيما تكفل أندريجا بتسجيل هدف الفجيرة الثالث في مرمى الصقور. جاءت الأهداف الثلاثة في آخر ربع ساعة من نهاية اللقاء، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 42 نقطة مناصفة مع العربي المتراجع رابعاً، والذي تلقى هزيمة مفاجئة على أرضية ملعبه أمام الحمرية بهدفين دون رد عن طريق كل من مالانغ فابي ودوما سيت في الدقيقتين 62، 90+7، ليصل الحمرية برصيده إلى 25 نقطة.

وحقق حتا الفوز على الذيد بنتيجة 2-1، وتكفل ويليان ليرا بإحراز ثنائية الإعصار في الدقيقتين 72، 82، وأحرز للخاسر محمد بخوش في الوقت بدل الضائع، ليصل حتا برصيده إلى 40 نقطة وتجمد رصيد الذيد عند 29 نقطة.

وتمكن غلف يونايتد من تأكيد بقاءه رسمياً في دوري الدرجة الأولى إثر فوزه خارج الديار على مصفوت بهدف اللاعب لاريس في الدقيقة 56، رافعاً رصيده إلى 25 نقطة، فيما بقي مصفوت بـ24 نقطة.