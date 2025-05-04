الوحدة يفوز على الشارقة.. ويهدي شباب الأهلي درع الدوري رسمياً

فاز الوحدة على ضيفه الشارقة 3-0 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

ومنح فوز الوحدة على الشارقة شباب الأهلي درع دوري المحترفين رسمياً، في ظل فارق الـ11 نقطة مع الوصيف، ليُعلن تتويج «الفرسان» باللقب التاسع في تاريخه، وقبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

واستعاد الوحدة المركز الثالث بعد يوم واحد فقط من فقدانه لمصلحة الوصل، إذ رفع «العنابي» رصيده إلى 41 نقطة، وأمامه فرصة المنافسة على المركز الثاني مع نهاية الموسم، بعدما قلص الفارق مع الشارقة إلى 4 نقاط، بعدما توقف رصيد الشارقة عند النقطة 45.

وترجم الوحدة أفضليته في الشوط الأول بهدفين، بعدما افتتح فاكوندو التسجيل في الدقيقة 28 من تمريرة سحرية للكولومبي كيفن أغوديلو.

وعزز البرازيلي جادسوم سيلفا النتيجة لأصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 34، مستغلاً عكسية روبن جهة اليسار، تصدى لها عادل الحوسني قبل أن تعود مرة أخرى وتصطدم برأس سيلفا وتدخل المرمى.

وعلى عكس الشوط الأول، استحوذ الشارقة على الكرة أغلب فترات الشوط الثاني، لكن من دون فرصة حقيقية للتسجيل، باستثناء هجمة خطيرة في الدقيقة 83 بعدما طالب لاعبو الشارقة بركلة جزاء بداعي لمسة يد على المدافع لوكاس بيمنتا، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وأضاف البديل إبراهيما ديارا الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 87، ليؤكد فوز «العنابي»، ويُحسم درع الدوري رسمياً لمصلحة شباب الأهلي.