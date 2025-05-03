دبا الفجيرة يعتلي صدارة الهواة والجزيرة الحمراء يضع غلف إف سي على حافة الهبوط

اعتلى دبا الفجيرة صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه مجد بهدف إلى فوز عريض بثلاثية في افتتاحية مباريات الأسبوع 26 من دوري «الهواة». بكر لمجد لاعبه مامور نيانغ في الدقيقة 25، لكن دبا انتفض في الشوط الثاني وأحرز ثلاثة أهداف جاءت عن طريق البرازيلي دييغو داسيلفا (هدفين) وهدف عكسي أحرزه مدافع الجزيرة الحمراء علي أحمد بالخطأ في مرماه، وجاءت الأهداف في الدقائق 55، 65، 83، ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة ويتراجع الظفرة للمركز الثاني برصيد 47 نقطة، في وقت تجمد فيه رصيد مجد عند 15 نقطة.

وفي مباراة ثانية، وضع الجزيرة الحمراء ضيفه فريق غلف إف سي على حافة الهبوط لدوري الدرجة الثانية بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2، تبادل في إحرازها كل من غبرييل داسيلفا وجمال معروف وجوزيف أمواه في الدقائق 33، 41، 87. ولعب الجزيرة الحمراء شوط المباراة الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد حكم اللقاء اللاعب مايد صلاح في الدقيقة 45، وأحرز ثنائية الخاسر كل من راشد لاهي وألفيس في الدقيقتين 13، 45، ليصل الجزيرة الحمراء برصيده إلى 23 نقطة ويتجمد رصيد الخاسر عند 7 نقاط، ليقترب كثيراً من الهبوط لدوري الثانية.

وتقام يوم الأحد 4 مباريات مهمة، إذ يحل الفجيرة ضيفاً على الإمارات الجريح والمثقل بالهزائم الخمس الأخيرة في المسابقة، والذي ابتعد تماماً عن صراع الصعود والعودة مجدداً لدوري المحترفين، في وقت لا يزال فريق الفجيرة الخامس برصيد 39 نقطة متمسكاً ببصيص الأمل في اللحاق بركب أندية المقدمة، لكنه يعلم أن مصير «الذئاب» ليس بيد لاعبيه. وحتا يستقبل الذيد، والعربي يستضيف الحمرية، ومصفوت يواجه غلف يونايتد.