كلباء يعمّق جراح جاره دبا الحصن ويقرّبه من العودة لدوري الهواة

عمّق كلباء جراح جاره دبا الحصن وقربه أكثر من أي وقت مضى من حجز بطاقة الهبوط الثانية والعودة مجدداً إلى دوري الهواة، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أُقيمت لحساب الأسبوع 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ليؤمّن كلباء بقاءه رسمياً في دوري الكبار بعد وصوله إلى النقطة 28 في المركز التاسع، فيما تجمّد رصيد دبا الحصن عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير، وازداد موقفه تعقيداً في صراع البقاء.

بادر دبا الحصن بالتسجيل عبر صاروخية الكاميروني بير كوندي في الدقيقة 42، وسجّل هدف التعادل لكلباء الإيراني مهدي قايدي، قبل أن يُتبعه دانيال بيسا بهدف الفوز في الدقيقتين 57 و77.

خلال الدقائق الأولى للمباراة، وضحت رغبة أصحاب الأرض في الوصول إلى شباك حارس مرمى دبا الحصن سهيل عبد الله، عن طريق تحركات الإيراني مهدي قايدي ومواطنه سامان قدوس في عمق الدفاع الحصناوي، لكن التعادل السلبي فرض نفسه خلال أول ثلث ساعة. وشهدت الدقيقة 23 تسجيل كلباء لهدف أُلغي لاحقاً بعد العودة لتقنية الفيديو «الفار» بحجة لمس مدافع كلباء محمد سبيل للكرة بيده قبل تحويلها إلى المرمى.

وقبل التوجه لغرف تبديل الملابس، تمكّن محترف دبا الحصن بير كوندي من افتتاح التسجيل بتسديدة صاروخية زاحفة غالطت حارس كلباء سلطان المنذري واستقرت في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

في شوط المدربين، أعاد الإيراني مهدي قايدي المباراة إلى نقطة التعادل بعدما تابع كرة سددها سالم راشد وارتدت من العارضة، ليضعها قايدي في المرمى في الدقيقة 57. وكاد قايدي أن يُضيف هدفه الشخصي الثاني لولا تدخّل قائم دبا الحصن الذي ناب عن الحارس راشد سهيل في التصدي للكرة. وأسفر ضغط كلباء عن هدف ثانٍ عبر دانيال بيسا بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز كلباء 2-1.