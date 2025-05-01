نقطة واحدة تفصل شباب الأهلي عن لقب الدوري





اقترب شباب الأهلي من الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين، إذ لا يفصله سوى نقطة واحدة في مباراته المقبلة مع الوصل، وذلك بعد الفوز الغالي الذي حققه بني ياس على مضيفه الشارقة بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 20، وهي مباراة أكملها بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 14 بعد طرد فواز عوانه، وسجل بعدها هدفين خلال 3 دقائق قبل أن يقلص الشارقة الفارق في الشوط الثاني، ليستمر فارق الـ11 نقطة بين المتصدر شباب الأهلي (56 نقطة) والشارقة ثاني الترتيب (45 نقطة) قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، فيما تقدم بني ياس إلى النقطة 25 في المركز العاشر.

جاءت البداية مثيرة، وتعرض بني ياس لموقف صعب قبل مرور 14 دقيقة عندما أشهر الحكم عمار الضبيع البطاقة الحمراء للاعب فواز عوانه بعد معاينة تقنية "الفار" في لعبة مشتركة مع لوان بيريرا. ورغم النقص العددي المبكر، تميزت المباراة بالندية، بل تفوق بني ياس في إجادة الهجمات المرتدة، وترجم ذلك بتقدمه بهدف السبق في الدقيقة 35، حيث تحولت هجمة للشارقة أنقذها الحارس فهد الظنحاني إلى مرتدة صنعها ببراعة يوسفو إلى سيل صامويل، الذي سدد بقوة في الزاوية اليمنى للحارس عادل الحوسني. وعاد صانع الهدف يوسفو ليضيف هدفاً ثانياً بعد 3 دقائق (ق 38) من مرتدة ثانية انتهت بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس الشرقاوي. حاول الشارقة تقليص الفارق بعد ذلك من عدة محاولات، أبرزها تسديدة كايو لوكاس المرتدة من العارضة، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-0.

تحسن الشارقة في الشوط الثاني، وفي المقابل لم تخلُ الهجمات المرتدة لبني ياس من الخطورة، وتألق الحارس فهد الظنحاني في التصدي لأكثر من هجمة للشارقة، كما أنقذ عادل الحوسني فريقه من فرصة هدف ثالث. واستمر الضغط الشرقاوي حتى نجح كايو لوكاس في تقليص الفارق (ق 69) من عرضية لعبها ماركوس ميلوني حولها لوكاس بالكتف في الزاوية اليسرى. وضاعت أكثر من فرصة للشارقة بعد هذا الهدف حتى انتهت المباراة بفوز الضيوف 2-1.