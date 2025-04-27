التعادل يحسم القمة المؤجلة بين الوحدة وشباب الأهلي.. والفرسان يلامسون درع الدوري

حسم التعادل الإيجابي 2-2 قمة الوحدة وشباب الأهلي التي جمعتهما، اليوم الأحد، على استاد آل نهيان، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الفرسان" رصيدهم إلى 56 نقطة في الصدارة، ويقتربون من حسم درع الدوري، بعدما حافظوا على فارق 11 نقطة مع الشارقة الذي تعادل مع الجزيرة، ولديه مباراة مؤجلة مع بني ياس، بينما استعاد "العنابي" المركز الثالث بعد أن وصل إلى النقطة 38.

افتتح الكولومبي كيفن أغوديلو التسجيل للوحدة في الدقيقة 11 بعد تمريرة من فاكوندو جهة اليسار وضعها أغوديلو بيسراه في مرمى حمد المقبالي.

وتصدى محمد الشامسي حارس الوحدة لركلة جزاء من كارتابيا، احتسبها الحكم بعد لمسة يد على فاكوندو في الدقيقة 15.

وعزز ساشا تقدم الوحدة بالهدف الثاني في الدقيقة 40 من ركنية أرسلها روبن فيليب، وقلص سعيد عزت الله النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني ضغط شباب الأهلي في محاولة لإدراك التعادل، خصوصاً مع التبديلات التي أجراها سوزا بالدفع بسردار أزمون وبالا في الهجوم، إذ نجح أزمون في إحراز هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 54 بعد ارتباك واضح في دفاع الوحدة.

وأنقذ حمد المقبالي مرماه من هدف محقق أمام أحمد نور الله في الدقيقة 58، واستمرت المحاولات من كلا الجانبين لخطف هدف الفوز، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.