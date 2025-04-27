دبا يقلص الفارق مع الظفرة المتصدر إلى نقطة وتعادل خاسر للفجيرة ويونايتد في الهواة

قلص فريق دبا الفجيرة، وصيف دوري الدرجة الأولى، الفارق مع الظفرة المتصدر إلى نقطة بعد فوزه العريض على ضيفه غلف أف سي صاحب المركز الأخير بنتيجة 3-1، إذ تكفل البرازيلي دييغو داسيلفا بإحراز هدفين، وهدف لسايمون دي باروس في الدقائق 44، 52، 80، فيما أحرز للخاسر لاسانا كامارا في الدقيقة 25، ليرفع "النواخذة" رصيده إلى 46 نقطة خلف الظفرة بـ47، وظل غلف أف سي بـ7 نقاط في مركزه الأخير، بعد أن أكمل اللقاء بعشرة لاعبين إثر مغادرة اللاعب رسول فوفانا أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 80.

وفرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على مباراة الفجيرة ويونايتد بعد مباراة متقلبة من جانب الفريقين، بكر للضيوف صاموئيل توريس في الدقيقة الأولى، وعدل للفجيرة باسط سيدو في الدقيقة 27، وتمكن عثمان جمال من إضافة هدف الفريق الثاني في الدقيقة 43، لكن الفجيرة رفض الخسارة وعدل عبر اللاعب ساندر بنبشير في الدقيقة 52، ليصل يونايتد برصيده إلى 41 نقطة رابعاً، والفجيرة إلى 39 نقطة خامساً.

وواصل فريق غلف يونايتد صحوته وتمكن من تحقيق الفوز خارج الأرض على الإمارات بنتيجة 4-0، سجل منها لارس فيلدفيك "هاتريك"، وسيدريك نانا هدفاً في الدقائق 13، 47، 69، 88، وخاض الإمارات المباراة منذ الدقيقة 38 بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب عمر أحمد، وهو الطرد الذي استغله فريق غلف يونايتد على أكمل وجه ليحقق الفوز الذي رفع رصيده إلى 23 نقطة، ليبتعد خطوة جديدة عن مناطق الهبوط، فيما بقي الإمارات برصيد 30 نقطة.