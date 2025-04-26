العربي ينعش آمال الصعود ويعبر الجزيرة الحمراء بثنائية في دوري الهواة

أنعش العربي آماله من جديد في خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين، وتمكن من تحقيق الفوز خارج الديار على الجزيرة الحمراء بنتيجة 2-1، جاءت عن طريق كل من فيكتور وماجد أحمد في الدقيقتين 16 و19، وسجل للخاسر عمر ياسين في الدقيقة 78، ليرفع العربي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد الجزيرة عند 20 نقطة في المركز العاشر، وجاءت المباراة لحساب الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى.

وفي مباراة ثانية، عمّق الذيد جراح فريق مجد بعد الفوز عليه 2-1، أحرز ثنائية الذيد كل من لوكاس سيلفا وتوساتي، وسجل لمجد أحمد الحمادي، ليصل الذيد برصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي الخاسر عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير، ولا يزال مهدداً بخطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية إذا لم يتدارك الوضع.

وتمكن الحمرية من تحقيق فوز صعب ومتأخر على مصفوت بنتيجة 3-2، تبادل في إحرازها كل من تراوري ودوما وعصام سحتيت، فيما أحرز لمصفوت كل من يوسف أبشر وإبريما جينغ، ليرفع الحمرية رصيده إلى 21 نقطة، بينما بقي مصفوت عند 25 نقطة.

وتقام الأحد 3 مباريات؛ في الأولى، يسعى الفجيرة الخامس بـ38 نقطة لاستعادة نغمة الفوز بعد الهزيمة أمام الظفرة بهدفين دون رد، وذلك عندما يستقبل فريق يونايتد صاحب المركز الرابع بـ40 نقطة، والمتعادل في المباراة السابقة أمام غلف يونايتد بهدف لكل فريق، مع رفع لاعبي كل فريق شعار الفوز من أجل البقاء على مقربة من فرق الصدارة، والتي يتصدرها الظفرة برصيد 47 نقطة والذي سيغيب عن مباراة هذه الجولة بسبب الراحة الإجبارية.

وفي مباراة ثانية، لن يفوت دبا الفجيرة فرصة غياب الظفرة عن المشهد، عندما يستضيف بملعبه "تحفة النواخذة" فريق غلف إف سي المترنح في المركز الأخير برصيد 7 نقاط، ويملك دبا 43 نقطة، وإذا قدر له الفوز اليوم سيعادل رصيد الظفرة المتصدر.

كما يلتقي الأحد أيضاً فريق غلف يونايتد الحادي عشر برصيد 20 نقطة بفريق الإمارات الجريح، الخاسر أمام الحمرية في الأسبوع الماضي، والذي يملك 30 نقطة في المركز السابع.