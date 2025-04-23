كلباء يهزم بطل كأس الرابطة ويتقدم خطوة نحو الأمان

خطف كلباء انتصاراً مهماً على حساب مضيفه الجزيرة، الأربعاء، على استاد محمد بن زايد، بعدما حوّل تأخره بهدف إلى فوز 2-1، في ختام منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم كلباء خطوة نحو منطقة الأمان بعد أن قفز إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، رافعاً رصيده إلى 25 نقطة، فيما تراجع الجزيرة إلى المركز السابع بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة.

ويدين "النمور" بالفضل إلى اللاعب الإيراني المتألق مهدي قائدي، الذي سجل هدفي الفوز، ومنح بهما فريقه ثلاث نقاط غالية.

تقدّم الجزيرة أولاً عن طريق فينيسيوس ميلو في الدقيقة 24 من صناعة محمد النني، وعادل مهدي قائدي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني، اعتمد كلباء على الهجمات المرتدة، التي شكّلت خطورة واضحة على مرمى علي خصيف، الذي نجح في التصدي لأكثر من فرصة محققة للتسجيل، أبرزها انفراد من مهدي قائدي في الدقيقة 50، في الوقت الذي حاول فيه بطل كأس رابطة المحترفين، الذي حققه قبل أيام، خطف هدف الفوز، لكنه وجد صعوبة في هز شباك مرمى المنافس.

ونجح قائدي في إحراز هدف الفوز لكلباء في الدقيقة 86، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت أعلى الزاوية اليمنى لمرمى علي خصيف، ليهدي "النمور" انتصاراً قد يكون الأغلى في مسيرتهم هذا الموسم.