"الزعيم" يضرب بني ياس بثلاثية ويصعد للمركز الرابع مؤقتاً

فاز العين على مضيفه بني ياس بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، على استاد الشامخة في أبوظبي، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم العين مركزاً في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع (مؤقتاً)، في انتظار نتائج بقية مباريات الجولة التي تُقام غداً الأربعاء، فيما واصل بني ياس نتائجه المخيبة، ليتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز العاشر، لكنه يبقى مهدداً بالخطر.

أنهى العين الشوط الأول متقدماً بهدف عن طريق الباراغواياني أليخاندرو روميرو (كاكو) في الدقيقة 18، بعدما نجح في كسر مصيدة التسلل وسدد من داخل المنطقة على يسار الحارس فهد الظنحاني.

وأهدر العين عدة فرص حقيقية للتسجيل، أبرزها في الدقيقة 38 من انفراد صريح لسفيان رحيمي، وبدلاً من التسديد في المرمى مرر الكرة بطريقة سيئة إلى لابا كودجو.

واصل العين أفضليته في الشوط الثاني وسط أداء سيئ من أصحاب الأرض، إذ عجز بني ياس عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى خالد عيسى.

وعزز البديل محمد عوض الله تقدم "الزعيم" في الدقيقة 87 بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة وسددها قوية في الشباك، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 94، ليؤكد فوز العين المستحق.