العروبة يودع أضواء دوري المحترفين بعد تعادله الإيجابي أمام الوحدة 1-1

حجز فريق العروبة أولى بطاقات الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة» على الرغم من تعادله الإيجابي بهدف أمام ضيفه الوحدة، الذي أحرز هدف التقدم عن طريق اللاعب لوكاس بيمنتا في الدقيقة 73، وعدل العروبة النتيجة في الدقيقة 90+1 عبر اللاعب لوكاس روزا، ليودع "أخضر الفجيرة" أجواء المحترفين وسط حالة من الحزن خيمت على جمهور ولاعبي الفريق عقب نهاية اللقاء، الذي أُقيم على ملعب دبا الفجيرة. ورفع "أخضر الفجيرة" رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأخير، في وقت رفع فيه الوحدة رصيده إلى 37 نقطة محتفظاً بالمركز الثالث "مؤقتاً".

لم يرتقِ الشوط الأول إلى المستوى المطلوب من جانب الفريقين، واستمرت فترة جس النبض لفترة ليست بالقصيرة خلال مجريات هذا الشوط مع غياب الفاعلية الهجومية، واعتماد العروبة على المرتدات التي لم تُشكل خطورة تُذكر على مرمى حارس الوحدة محمد الشامسي، في المقابل حاول لاعبو الفريق الضيف بشتى الطرق فتح ثغرات في دفاع العروبة الذي بدا متماسكاً ومنظماً، وقام بمنع وصول الكرات إلى مهاجم وهداف الوحدة عمر خريبين، الذي حضر باسمه وغابت فاعليته طوال زمن الشوط الأول، الذي شهد في نهايته حصاراً محكماً من جانب فريق الوحدة، بغية إحراز هدف يريح الأعصاب ويجعل اللاعبين يؤدون بأريحية خلال شوط المباراة الثاني، لكن نتيجة التعادل السلبي سيطرت على مشهد الشوط الأول دون اهتزاز الشباك.

وخلال شوط اللعب الثاني، واصل العروبة الصمود حتى الدقيقة 73، لكن دفاعات "أخضر الفجيرة" انهارت سريعاً بعد هجمة منظمة قادها كيفن أبودلو، الذي مررها لزميله علاء زهير، ليرسلها إلى اللاعب الخالي من الرقابة لوكاس بيمنتا، الذي سددها بيسراه في مرمى حارس العروبة راشد سهيل، هدفاً أول للعنابي. ورفض لاعبو العروبة نهاية اللقاء بهزيمة الفريق، وتمكن المدافع لوكاس روزا من إدراك التعادل عبر رأسية غالطت حارس الوحدة محمد الشامسي في الدقيقة 90+1، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين وهبوط العروبة رسمياً إلى دوري الهواة.